Türkiye-AB görüşmeleri ertelendi mi?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, İBB’ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasının dünyadaki yankıları sürerken, Avrupa Komisyonu Sözcüsü Guillaume Mercier'den dikkat çeken bir açıklama geldi.





Guillaume Mercier, Ankara'ya “demokratik değerlere saygı göstermesi” çağrısı yaptı.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre Mercier, “İmamoğlu ve protestocuların tutuklanması, Türkiye'nin uzun süredir devam eden demokratik geleneğine bağlılığı konusunda soru işaretleri oluşturmaktatır” ifadelerini kullandı.





Avrupa Konseyi üyesi ve AB üyeliğine aday bir ülke olarak Türkiye'nin, "demokratik değerlere saygı göstermesi" çağrısında bulunan Mercier, "Seçilmiş yetkililerin haklarının yanı sıra barışçıl protesto hakkına da tam olarak saygı gösterilmelidir" diye konuştu.





Mercier, bu aşamada AB ile Türkiye arasında Nisan ayında yapılması planlanan üst düzey görüşmelerin “olası bir iptali konusunda spekülasyon yapmayacağını” söyledi.