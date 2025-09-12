Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye, AB'nin 150 milyon euro'luk silah programına talip /12 Eylül 2025 15:52

Türkiye, AB'nin 150 milyon euro'luk silah programına talip

Türkiye ve Güney Kore, Avrupa Birliği’nin 150 milyar euroluk askeri tedarik kredi programına katılmak için Avrupa Komisyonu’na resmi başvuru yaptı.

SHABER3.COM

Türkiye ve Güney Kore, Avrupa Birliği’nin dev askeri tedarik programına dahil olmak için resmi başvuruda bulundu.

AB’nin Güvenlik Eylemi Avrupa (SAFE) kredileri kapsamında oluşturulan 150 milyar euroluk askeri tedarik programı, üye ülkelerin olası Rusya tehdidine karşı silahlı kuvvetlerini güçlendirmesini amaçlıyor.

Program, savunma sanayilerine AB destekli kredilerle finanse edilen anlaşmalara erişim imkânı tanıyor.

Euractiv’in aktardığına göre, Avrupa Komisyonu Sözcüsü Thomas Regnier, “Türkiye’den ve ayrıca Güney Kore’den resmi bir talep aldık” açıklamasında bulundu.

Komisyon, her iki başvuruyu da değerlendirerek resmi tavsiyesini AB Konseyi’ne sunacak.

Haberde, Türkiye’nin başvurusunun Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin muhalefetiyle karşılaşabileceği, buna karşılık Güney Kore’nin kabul edilme ihtimalinin daha yüksek olduğu ifade edildi.
