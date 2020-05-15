Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye acil olarak para arıyor...Farklı müttefiklerle temas halinde /15 Mayıs 2020 09:37

Türkiye acil olarak para arıyor...Farklı müttefiklerle temas halinde

Türkiye'nin, acil olarak fon bulmak için yabancı müttefiklerine başvuruda bulunduğu iddia edildi.

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Britanya merkezli haber ajansı Reuters'a konuşan üst düzey kaynaklar, Merkez Bankası(TCMB) ve Maliye Bakanlığı yetkililerinin bir swap hattı oluşturma talebiyle Britanyalı ve Japon mevkidaşlarıyla görüştüğünü bildirdi.

Yetkililer ayrıca, Ankara'nın mevcut uygulamaları genişletmek için Çin ve Katar ile görüştüğünü de bildirdi.

AKP'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz dün swap hatları için görüşeler yapıldığını doğrulamış ve temasta bulunulan tek ülkenin ABD olmadığını ifade etti.

Yetkililerden biri, Ankara'nın görüşmelerin iyi geçtiğini düşündüğünü ancak ne zaman bir anlaşmaya varılacağının bilinmediğini ifade etmişti.

Reuters, analistlerin Türkiye'nin birkaç yıllık süreç içinde ikinci lira krizini yaşayabileceğinden endişe duyduğunu yazdı.
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