Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye adeta çıldırdı: Bu sefer Kahramanmaraş'ta ortalık savaş alanına döndü /01 Eylül 2024 09:29

Türkiye adeta çıldırdı: Bu sefer Kahramanmaraş'ta ortalık savaş alanına döndü

Kahramanmaraş'ta gece saatlerinde ortalık savaş alanına döndü. İki farklı noktada çıkan silahlı çatışmalarda 4 kişi yaralandı. İki olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kahramanmaraş'ta iki farklı noktada çıkan silahlı çatışmalarda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilk olay, Onikişubat İlçesi Maarif Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir grup, bölgedeki bir iş yerine silahlı saldırıda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bir diğer silahlı çatışma ise Dulkadiroğlu İlçesi Milli Eğitim Caddesi'nde meydana geldi. Silahlı çatışmalarda ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. İki olayda ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı öğrenilirken, olay sonrası yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri iki olayla ilgili inceleme başlattı.
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