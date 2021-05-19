Türkiye AİHM'de bir günde beş dava kaybetti

AİHM, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 2016 yılında hacklenen mailiyle ilgili haber yaptıkları için terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla tutuklanan Mahir Kanat ve Tunca Öğreten’in başvurusunu karar bağladı.







Kronos'ta yer alan habere göre RedHack 2016 sonunda dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın kişisel e-posta adresini hacklemiş ve bunları paylaşmıştı. Bu mailleri haberleştiren gazeteciler daha sonra başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ve “silahlı terör örgütü” suçlamasıyla yaklaşık bir yıl tutuklu kalmıştı.





AİHM, gazetecilerin tutuklayan mahkemenin bilgisayarlarında bulunan dosyalar nedeniyle tutuklandıklarını söyleyip bu dosyaların ne olduğunu belirtmemiş olmasını tutuklama için yetersiz bir gerekçe olarak gördü.





Gazetecilerin Berat Albayrak’ın e-postalarını haber yapmak için indirdiklerini ve bu nedenle tutuklandıklarını belirten AİHM, bunun ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu, “silahlı terör örgütü üyeliği” gibi bir suçlamaya neden olamayacağını vurguladı.





AİHM gazetecilerin uzun süre tutuklu kalması ve ifade özgürlüklerinin ihlal edilmesi nedeniyle Tunca Öğreten’e 5 bin 750 euro maddi tazminat, iki başvurucuya da 14 biner euro manevi tazminat ve ayrıca 2 bin 250’şer euro mahkeme masrafı ödemesine karar verdi.





SINIRDA ÖLÜM DAVASINA 13 BİN EURO TAZMİNAT





Bir diğer karar da 2009 yılında İran Türkiye sınırını at üstünde geçerken üzerlerine havan topuyla ateş açılması sonrasında Bişar Ayhan yaralanırken Murat Yılmaz hayatını kaybetmişti.





Türkiye’nin yaşam hakkını ihlal ettiği ve yeterli soruşturma yapmadığına hükmeden AİHM, Ayhan’a 65 bin euro tazminat ve bin euro mahkeme masrafı, Yılmaz’ın yakını olan dokuz kişiye de toplam 65 bin euro tazminat ödenmesine karar verdi.





TFF KARARINA HAKSIZ BULDU





BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Sedat Doğan Galatasaray Yönetim Kurulu’nda yer aldığı 2013 yılında, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Nelson Mandela’nın ölümü sonrası iki Galatasaraylı futbolcunun sahaya Mandela tişörtüyle çıktığı için TFF Disiplin Kurulu’na göndermesini eleştirmişti.





TFF Doğan’a 15 bin 753 euro ceza vermişti.





Doğan TFF’nin bu kararını Twitter’dan protesto edince 11 bin 750 euro daha ceza kesilmişti. AİHM, Sedat Doğan’a 7 bin 800 euro maddi tazminat ödenmesine karar verdi.





DENİZ NAKİ VE ADEMSPOR’U HAKLI BULDU





Deniz Naki ise Amedspor’da oynarken yaptığı bir paylaşım nedeniyle 12 maç ceza ve 6 bin euro para cezasına çarptırılmıştı. Naki’nin cezaya konu olan Twitter paylaşımı şöyleydi:





“Bizi yalnız bırakmayan bütün siyasetçilerimize, sanatçılarımıza, aydınlarımıza ve halkımıza teşekkürü borç biliyoruz ve bu galibiyeti topraklarımızda 50 günden fazladır süren zulümde hayatlarını kaybedenlere ve yaralılarımıza adıyoruz, armağan ediyoruz. Her biji Azadi (Yaşasın Özgürlük)”





Amedspor ve Naki’ye toplam 6 bin euro maddi; Amedspor’a 6 bin euro manevi, Deniz Naki’ya 6 bin euro manevi tazminat ödenmesine karar verdi.







HASAN KARAKAYA’NIN ÖLÜM HABERİ





Hakem İbrahim Tokmak ise 2016 yılında Facebook hesabından bir gazeteci hakkında paylaşımda bulunmuş, gazetecinin Suudi Arabistan’a gidişinden iki gün sonra kalp krizinden hayatını kaybetmesinin nedeni olarak ereksiyon ilacı kullanması olduğunu yazmıştı.





TFF Disiplin Kurulu Tokmak’a üç aylık ceza vermiş ve Tahkim Kurulu da bu kararı onamıştı.





AİHM TFF Tahkim Kurulu’nun yapısında sorunlar olduğunu, kurul üyelerini dışarıdan baskılara karşı koruyabilecek bir mekanizma bulunmadığını, bu yüzden Tahkim Kurulu kararlarının tarafsız olmadığını söyledi. İbrahim Tokmak’a 7 bin 800 euro manevi tazminat ve 2 bin euro da mahkeme masrafı ödemesine karar verildi.