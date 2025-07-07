Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye almak istiyordu Eurofighter Typhoon uçağının üretimi durdu /07 Temmuz 2025 16:58

Türkiye almak istiyordu Eurofighter Typhoon uçağının üretimi durdu

Financial Times Türkiye'nin almak istediği Eurofighter Typhoon uçağının üretiminin yeni sipariş eksikliği nedeniyle durma noktasına geldiğini yazdı. Tesislerde Katar'ın 2017 verdiği 5 milyar sterlinlik siparişin son uçağı teslim edilmeye hazırlanıyor.

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İngiltere’de Eurofighter Typhoon savaş uçağının üretimi, yeni sipariş eksikliği nedeniyle durma noktasına geldi. Bu durum, ülkenin kritik savunma sanayi yeteneklerini kaybetme riski doğurdu. BAE Systems’in Lancashire’daki Warton tesisinde onlarca yıldır devam eden nihai montaj süreci sona ererken, Katar için 2017 yılında verilen 5 milyar sterlinlik siparişin son uçağı teslim edilmeye hazırlanıyor.

Yeni Bir Sipariş Yok
Bir sendika yetkilisi, “Hangarda bir uçak var ama sadece birkaç parça ve boya bekliyor. Artık 15 kişilik eski bir montaj ekibi kaldı ve bu üretim hattı kimseyi istihdam etmiyor” dedi.

İngiltere, 2009’dan bu yana yeni bir Typhoon siparişi vermedi. Suudi Arabistan ve Katar’dan beklenen yeni ihracat anlaşmaları ise henüz netleşmedi. Eğer yakın zamanda yeni sipariş alınmazsa, İngiltere’nin küresel altıncı nesil savaş uçağı programı olan Global Combat Air Programme (GCAP) kapsamındaki rolünü sürdürmesi zorlaşabilir.

Unite Sendikası Genel Sekreteri Sharon Graham, hükümete tekrar tekrar savunma sanayindeki iş gücü, beceri ve ulusal güvenlik açısından riskleri anlattığını söyledi: “İngiltere’de kendi savaş uçaklarımızı üretmeyi bırakırsak, binlerce iş ve stratejik bilgi kaybolabilir.”

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Typhoon, BAE, Airbus ve Leonardo’dan oluşan Avrupa konsorsiyumu tarafından üretiliyor. Parçalar ortaklar arasında paylaştırılırken, her ülke kendi siparişi için nihai montajı kendisi yapıyor. BAE, hâlâ Samlesbury’de bazı parçaları üretmeye devam ediyor fakat bu parçalar yurt dışındaki montaj hatlarına gönderiliyor.
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