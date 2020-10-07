Türkiye - Almanya maçında tam 6 gol vardı

A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Almanya ile oynadığı özel maçta 3-3 berabere kaldı. A Milli Futbol Takımı, özel maçta deplasmanda Almanya ile karşı karşıya geldi.





Rhein Energie Stadyumu'ndaki mücadeleye teknik direktör Şenol Güneş; Mert Günok, Nazım Sangare, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Efecan Karaca, Emre Kılınç ve Enes Ünal ilk 11'iyle çıktı.





Ay-yıldızlılar, karşılaşmanın ilk yarısında net fırsatlar yakaladı ancak son vuruşlarda gol sesi çıkmadı. Devrenin son saniyelerinde Almanya Julian Draxler ile bulduğu golle soyunma odasına 1-0 önde girdi.Şenol Güneş, ikinci yarının başında Yusuf Yazıcı ve Emre Kılınç'ı kenara alırken, Cengiz Ünder ile Dorukhan Toköz oyuna dahil oldu.





Milliler, 49. dakikada Ozan Tufan'ın ceza sahasından gönderdiği şutla golü buldu ve maça eşitlik geldi.





58. dakikada ceza sahası önünde tek paslarla organize olan Panzerler, Florian Neuhaus ile bir kez daha üstünlüğü yakaladı.





Gol düellosuna dönüşen bölümde Milliler, 67'de Efecan Karaca ile skoru 2-2'ye getirdi ancak 81' Luca Waldschmidt ev sahibi takımı 3-2 öne geçirdi. Ancak gecede son sözü söyleyen Milliler oldu 90+3'te Kenan Karaman ile gecenin skorunu belirledi: 3-3





A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi'nde 11 Ekim Pazar günü Moskova'da Rusya'ya konuk olup, 14 Ekim Çarşamba günü ise İstanbul'da Sırbistan'ı ağırlayacak.