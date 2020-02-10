Samanyolu Haber /Gündem / 'Türkiye Almanya'daki Türklerin mal varlıklarını bildiriyor mu' karmaşası /10 Şubat 2020 12:41

'Türkiye Almanya'daki Türklerin mal varlıklarını bildiriyor mu' karmaşası

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından oluşturulan ve kamuoyunda “Otomatik bilgi paylaşımı” olarak bilinen anlaşma kapsamında Türkiye hiçbir bilgi paylaşmadı.

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Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 116 ülkenin imzaladığı “Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi” konusunda Türkiye’nin “henüz şartları yerine getirmediği” öğrenildi.

Almanya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Almanya’da yaşayan Türklerin bankadaki hesapları konusunda Türkiye’nin tek bir bilgi bile aktarmadığı kaydedildi.

Panorama News'te yer alan habere göre açıklamada, anlaşmanın “karşılıklılık prensibine” dayandığı belirtilerek, “Türkiye bize herhangi bir bilgi vermediği için, bizim tarafımızdan da Türkiye’ye aktarılan herhangi bir bilgi yok” denildi.

Sözleşmeye taraf olan ülkelerin teknik altyapı tamamlandıktan sonra, “Bilgi vermiyorum” deme şansı yok. Medyada ve internet sitelerinde ileri sürüldüğü gibi bilgi paylaşımının 10 yıl geriye dönük yapılacağı da gerçek değil.

Bilgi paylaşımı uygulamanın yürürlüğe girdiği yıldan sadece bir yıl geriye dönük yapılacak. Yıl içinde gerçekleşen hesap hareketleri ve vatandaşlık bilgisi gibi kişisel bilgiler paylaşılmayacak.

Anlaşmaya göre örneğin Türkiye’deki bir bankada hesabı olanların adı, soyadı, ikamet adresi, ikametgahının bulunduğu ülkedeki vergi kimlik numarası, hesabın yıl sonu bakiyesi ve yıl içinde faiz, temettü gibi elde ettiği gelirlerin tutarı bildirilecek. Ev, arsa gibi gayrimenkul veya otomobil, taksi gibi finansal nitelikte olmayan menkul mal mahiyetindeki bilgilerinse değişimi söz konusu değil. 
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