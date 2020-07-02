Türkiye Almanya'nın kapısını çaldı: İki bakan Berlin'de





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bugün Almanya'ya geliyor. Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Heiko Maas ile Ersoy da Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ile temaslarda bulunacak. Gündemde Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının yanı sıra Libya ve Suriye var.









Alman hükümet yetkililerine Türkiye'de turizm tesislerinde ve havalimanlarında korona salgınına karşı alınan önlemleri anlatacak olan bakanlar, Türkiye'ye yönelik salgın nedeniyle uygulanan seyahat uyarısının kaldırılmasını talep edecek.





Alman hükümeti, koronavirüs pandemisi nedeniyle Mart ayında dünya çapında koyduğu seyahat uyarısını 32 Avrupa ülkesi için kaldırmıştı. Türkiye'nin de aralarında olduğu yaklaşık 160 ülke içinse seyahat uyarısının 31 Ağustos'a kadar sürdürülmesi planlanıyor.





En çok tercih edilen üçüncü tatil ülkesi





Türkiye, Alman turistlerin İspanya ve İtalya'dan sonra tatillerini geçirmek için tercih ettikleri üçüncü ülke konumunda. Resmi rakamlara göre geçen yıl beş milyondan fazla Alman turist Türkiye'de tatil yaptı. Ancak Türkiye'nin riskli bölge olarak tanımlanması ve hükümetin seyahat uyarısı Alman turistleri bu yıl Türkiye'de tatil yapmamaya sevk ediyor.





Ankara, bu durumu değiştirmek için yoğun diplomatik çaba gösteriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu maksatla havalimanları, oteller, yeme içme tesislerinde sağlık ve hijyen koşullarının yerine getirildiğini belgeleyen Sağlıklı Turizm Sertifikasyon Programı'nı başlattı. Sahillerde güvenlik mesafesi konuldu, havuzlarda havlular ambalajlandı, havalimanı ve otellere termal kameralar devreye sokuldu.



