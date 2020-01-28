Samanyolu Haber /Sağlık / Türkiye anti depresan bağımlısı oldu: Bir yılda tam 308 milyon kutu /28 Ocak 2020 11:47

Türkiye anti depresan bağımlısı oldu: Bir yılda tam 308 milyon kutu

2018'de Türkiye'de 308 milyon kutu sinir sistemi ilacı satıldı.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanlığı tarafından ‘Sağlık İstatistikleri Yıllığı’na göre, sinir sistemi ilaçları son yıllardaki artış trendini 2018 yılında da sürdürdü ve en çok tüketilen 3’üncü grup ilaç oldu. 2018 yılı itibarıyla Türkiye çapında satılan sinir sistemi ilaçlarının toplamı 308 milyon kutu oldu. Sinir sistemi ilaçlarının başında antidepresan ilaçlar geldi.

Hacer Boyacıoğlu'nun Hürriyet'te yer alan haberine göre, 2017’de 298.4 milyon kutu sinir sistemi ilacı satılırken, bu rakam bir yıl içinde 10 milyon kutu artarak, 308 milyona ulaştı. 2013’te 258.5 milyon olan sinir sistemi ilaçlarının kullanımı, son 5 yılda ise 49 milyon 500 bin kutu artmış oldu. 5 yılda sinir sistemi ilaçları kullanımında görülen artış oranı yüzde 19 oldu.

2018 yılı itibariyle 398 milyon 700 bin sindirim sistemi ve metabolizma ilacı satılırken, son 5 yılda sindirim sistemi ilaçları kullanımında 110 milyon kutuluk artış görüldü. 

2018’de en çok satılan ikinci grup ilaçlar ise solunum sistemine ilişkin olanlar oldu. Yıl boyunca toplam 329.8 milyon kutu solunum sistemi ilacı satılırken, bu rakam 2017’de 317.2 milyon kutu olmuştu. Solunum sistemi ilaçlarında 2013 yılı tüketimi ise 263.8 milyon kutu düzeyindeydi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye anti depresan bağımlısı oldu: Bir yılda tam... Sonraki Haber >>

Yıkım, korku ve telaş...

Yıkım, korku ve telaş...

O uçağı Taliban mı düşürdü?

O uçağı Taliban mı düşürdü?

Binadaki çatlakları gösteren öğrenciler tehdit edildi!

Binadaki çatlakları gösteren öğrenciler tehdit edildi!

Serdar Akinan'dan korkunç iddia!

Serdar Akinan'dan korkunç iddia!

Beni Suriyeli çocuk kurtardı!

Beni Suriyeli çocuk kurtardı!

2,5 yaşındaki Yüsra ve annesi 24 saat sonra kurtarıldı!

2,5 yaşındaki Yüsra ve annesi 24 saat sonra kurtarıldı!

6.8'lik depremin ürperten sesi!

6.8'lik depremin ürperten sesi!

Hayat kurtaran telefon görüşmesi!

Hayat kurtaran telefon görüşmesi!

Adıyaman Kapalı Cezaevi önünde endişeli bekleyiş

Adıyaman Kapalı Cezaevi önünde endişeli bekleyiş

Alo! Enkaz altındayım, nefes alamıyorum...

Alo! Enkaz altındayım, nefes alamıyorum...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:37:50