Türkiye Arap medyasında manşet!

Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından başlayan diplomasi trafiği, Pazartesi günü yeni bir boyut kazandı. Depremden birkaç gün sonra, yüksek gerilimde seyreden Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın deprem bölgesini ziyaretini, İsrail ve Ermenistan dışişleri bakanları izledi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan sonra ise Mısır ve Türkiye arasında 2013'ten bu yana en üst düzey ziyaret gerçekleşti.





Önce Suriye'nin başkenti Şam'a uçan Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri, burada Beşar Esad ve Suriyeli mevkidaşı ile buluştu. Şükri'nin bir sonraki durağı, Adana oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuk bakanla havalimanında başbaşa görüştü, birlikte helikopterle deprem bölgesini gezdi, Mersin limanında ortak basın toplantısı düzenledi.







Doğu Akdeniz'in en büyük iki ülkesi arasındaki sıcak temas, beklendiği gibi Arap dünyasında geniş yankı buldu. Ziyaret Lübnan'dan Mısır'a, Katar'dan Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a gazeteler ve televizyonlar tarafından manşetten verildi.









MISIR

El Ahram gazetesi, 'Mısır ve Türkiye dışişleri bakanları deprem bölgesini helikopterle gezdi' ve 'Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye ile dayanışmayı bildirmek için Adana'ya ulaştı' başlıklı haberlerinde Semih Şükri'nin Türkiye'ye Mısır lideri Abdulfettah Sisi, hükümet ve Mısır halkının taziyelerini ilettiğini yazdı. Mısır'ın kardeş Türk halkına yardım etmeye devam edeceğini dile getiren El Ahram, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sisi arasında depremin ilk günü bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini ve insani yardım taşıyan askeri uçakların Türkiye'ye indiğini hatırlattı. Ankara-Kahire hattında buzların eridiği yorumunu yapan gazete, Türkiye ve Mısır liderlerinin Dünya Kupası açılışında el sıkıştığını, büyükelçi atamasının beklendiğin kaydetti.









El Vatan gazetesi, 'Dışişleri Bakanı, Suriye ziyaretinin ardından Türkiye'ye vardı', 'Dışişleri Bakanı: Bütün gücümüzle Türkiye'deki kardeşlerimizi desteklemek için çalışıyoruz', 'Semih Şükri: Mısır Türkiye'ye yardım gemilerine geçiş önceliği verdi' gibi birçok haberle okurlarının karşısına çıktı. Gazete ayrıca Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd'in Twitter mesajını da haberleştirdi: "Mısır halkından Türk halkına, yıkıcı depremle yüzleşirken kalbimiz sizinle."





Diğer Mısır yayın organlarından daha fazla haberle ziyareti sayfasına taşıyan El Yum7 gazetesi, Dışişleri Bakanı Semih Şükri'nin Türkiye'ye inmesinden Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile buluşmasına, helikopter turundan ortak basın toplantısındaki açıklamalara gezinin bütün detaylarını aktardı. Gazete ayrıca Malatya ve İzmir'de meydana gelen yeni depremleri de haberleştirdi.







Ziyarete geniş şekilde birçok haberle yer veren Mısır el Yevm gazetesi, '6 Şubat depreminin ardından Semih Şükri Türkiye'ye ulaştı', 'Semih Şükri: Türk halkıyla dayanışma için elimizden ne geliyorsa sağlayacağız' gibi başlıklar attı.







Eş Şuruk gazetesi 'Dışişleri Bakanlığı: Semih Şükri'nin Türkiye ve Suriye ziyareti destek ve dayanışma mesajıdır' başlığıyla sunduğu haberde bakanlık sözcüsünün açıklamalarına yer verdi. El Hayat kanalına konuşan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, Kahire yönetiminin 6 Şubat tarihinde gerçekleşen yıkıcı depremlerin ardından hızlı ve acil şekilde karşılık verdiğini söyledi. Sözcünün verdiği bilgiye göre, Mısır şimdiye kadar Türkiye'ye 1200, Suriye'ye ise 1500 ton insani yardım gönderdi.









BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Sky News Arapça, büyük depremin üç hafta sonrasında gerçekleşen ziyaretin Türkiye tarafında da fazlasıyla memnuniyet yarattığını bildirdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun "Mısır Arap dünyası için çok önemli bir ülke, Filistin ve bölge için de" diyerek ilişkileri ileri bir seviyeye çıkarma hedefinden söz ettiğini belirten kanal, Semih Şükri'nin ise Türkiye'ye yardım getiren gemilere Süveyş Kanalı'nda geçiş önceliği verdiklerini söylediğini aktardı.





SUUDİ ARABİSTAN

El Ekber ve El Af gazeteleri, Mısır Dışişleri Bakanı Şükri'nin on yıl sonra ilk kez Türkiye ve Suriye'yi ziyaret ettiğini yazdı.





LÜBNAN

2013'ten bu yana Türkiye ve Mısır arasında en üst ziyaretin gerçekleştiğini kaydeden Nida El Vatan gazetesi, Semih Şükri'nin dayanışma mesajı verdiğini belirtti. Gazete, Bakan Çavuşoğlu'nun "Yeni bir sayfa açıyoruz" açıklamasına vurgu yaptı.









KATAR

Al Jazeera televizyonu, 'Semih Şükri: Mısır-Türkiye ilişkileri en üst seviyeye yükselecek' başlıklı haberinde iki ülkenin dışişleri bakanlarının ortak basın toplantısını izleyicilerine aktardı. Mısır'dan yüklenen 525 ton insani yardımı taşıyan El Huriya-Özgürlük adlı geminin Mersin limanına ulaştığını, iki bakanın geminin önünde kameraların karşısına geçtiğini aktaran Al Jzaeera, Semih Şükri'nin Mısır ve Türkiye devlet başkanlarının buluşma ihtimaline dair bir soruya yanıt verdiğini de ekledi.









Semih Şükri'nin Suriye ve Türkiye ziyaretlerini geniş şekilde sayfasına taşıyan BBC Arapça ise, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun kurduğu "Mısır'la ilişkilerimizde yeni bir sayfa açıyoruz" cümlesini, konuk bakanın sözlerinden ise "Mısır hükümeti ve Mısır halkı olarak gönülden inanıyoruz ki, Türkiye en kısa sürede bu büyük felaketin üstesinden gelecektir. Elimizden gelen yardımı yapmaya devam edeceğiz" cümlesini öne çıkardı.