Türkiye artık böyle... 10 dolarla Adana'da yedi, içti, gezdi

Daha önce Venezüela için çekilen, "şu kadar dolarla ne yapılır" benzeri videolar Türkiye için de geçerli olmaya başladı. Dövizin aşırı değerlenmesiyle birlikte alım gücü düşen Türkiye halkı artık Youtuber'ların deneyine konu oluyor.





ABD’li seyahat yazarı ve YouTuber Drew Binsky, yaklaşık 2 milyon aboneye sahip olduğu kanalında “10 dolara Türkiye’de ne alınır?” isimli bir video yükledi ve Adana'ya giderek video çekti.





Web Tekno'nun gündeme getirdiği videoda Youtuber Binsky, cebindeki 10 doları TL’ye dönüştürüyor ve 75 TL ile Adana macerasına başlıyor.





Kebapçıya giden Binsky, bunun karşılığında 20 TL ödeme yaparak yolculuğuna devam ediyor. Ardından baklava yemeye gidiyor ve cüzdanından 10 TL daha eksiliyor (Binsky, Adana kebap ve baklava için sadece 4 dolar ödüyor).





Yemek ve tatlının ardından Adana’nın muzlu süt ile adını duyuran köklü mekanlarından Kazım Büfe’ye giden Binsky, burada 4 TL harcıyor. Daha sonra şehrin tarihi mekanlarını gezip izleyicilerine aktarırken kuşları yemliyor, esnafın ısmarladığı çayı içiyor, vatandaşların samimiyetini çok sevdiğini anlatıyor. Hatta yolda bayrak satan bir amcaya gidip 15 TL’ye bir Türk Bayrağı satın alıyor.





Cebinde kalan 25 TL ile pazara giren Binsky, bunun 15 TL’si ile hediyelik eşya alıyor. Ardından 0,67 dolar, yani 5 TL’ye bir de şalgam içiyor, bu geziyi pandemi döneminde yaptığı için son 5 TL’sini de kolonyaya harcıyor. Binsky, tüm bu alışverişleri için toplamda 9,88 dolar harcadığını ifade ediyor.



