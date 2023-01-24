Türkiye artık Rusya vatandaşlarına oturum vermiyor

Rus medyasında yer alan haberlere göre, son haftalarda Türkiye’ye gelen Rusya vatandaşlarının oturma izni başvuruları reddedildi.







Rusça yayın yapan Current Time’ın iddiasına göre 26 Aralık’tan bu yana çeşitli şehirlerde turizm için kısa süreli oturma izni başvurusunda bulunan Ruslar olumsuz yanıt alıyor. Eşiyle Moskova’dan Türkiye’ye taşındığını belirten Ekaterina isimli bir kişi, “Bize hangi belgeyi sunarsak sunalım fark etmeyeceği, Ruslara şu anda oturma izni verilmediği söylendi” dedi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı henüz konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.





T24’ün haberine göre Rusya’nın Ukrayna’ya saldırdığı 2022’de 153 bin kadar Rus vatandaşı Türkiye’den geçici oturma izni aldı. Kısa dönem oturma izni alan yabancı ülke vatandaşları Türkiye’de bir yıl kadar kalıp ülkeye giriş çıkış yapabiliyor. Oturma izni olanlar Türkiye banka hesabı da açabiliyor ve çocuklarını okullara kaydettirebiliyor.