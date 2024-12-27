Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye asgari ücreti tartışırken küçük damat köklü İtalyan havacılık şirketini aldı /27 Aralık 2024 15:44

Türkiye asgari ücreti tartışırken küçük damat köklü İtalyan havacılık şirketini aldı

Türkiye günlerdir asgari ücret ve 'sefalet zammı'nı tartışırken, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın köklü İtalyan havacılık şirketini aldığı ortaya çıktı.

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İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı ülkenin havacılık devi firması Piaggio Aerospace’in Baykar’a şatılmasına onay verdi. Baykar, çekişmeli bir sürece sahne olan ihaleyi farklı ülkelerden teklif veren rakiplerini geride bırakarak kazandı.

Yandaş Türkiye gazetesinde yer alan haberde şirketin satış fiyatına yer verilmedi. 

140 YILLIK GEÇMİŞİ VAR
Havacılık sektöründe "gökyüzünün Ferrasi" olarak bilinen P.180 Avanti iş jetleri ve uçak motorları üretimiyle tanınan Piaggio Aerospace, aynı zamanda bakım, onarım ve revizyon (MRO) hizmetleriyle İtalya’nın savunma sanayi ekosisteminde stratejik bir role sahip. Piaggio 140 yıllık geçmişiyle İtalya’nın teknoloji altyapısına önemli katkılar sunmasıyla tanınıyor.
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