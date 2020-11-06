Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye asgari ücrette Arnavutluk'tan hallice! /06 Kasım 2020 14:49

Türkiye asgari ücrette Arnavutluk'tan hallice!

Euro 10,14 TL'ye kadar yükselirken, Türkiye Avrupa'da asgari ücrette Arnavutluk ile son iki sırayı paylaştı.

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2021 yılında asgari ücretin kaç TL olacağına dair müzakereler başlarken, halihazırda net ise 2 bin 324 TL olan asgari ücret mum gibi eriyor. 

Sene başında yaklaşık 450 euroya tekabül eden asgari ücret, Türk Lirası'nın euro karşısında yüzde 30'dan fazla değer kaybetmesi sebebiyle 6 Kasım'da 295 euroya geriledi. 

Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) 2020 yılı ilk yarısına ait verilerine göre Avrupa’da aylık asgari ücretin en yüksek olduğu Lüksemburg'da brüt asgari ücret 2 bin 142 euro. İkinci sırada 1.656 euro ile İrlanda var. 

Euronews Türkçe'nin haberine göre iki ülkeyi Hollanda (1.636), İngiltere (1.599), Belçika (1.594), Almanya (1.584) ve Fransa (1.539) takip ediyor.

Danimarka, İtalya, Kıbrıs, Avusturya, Finlandiya ve İsveç'te asgari ücret bulunmuyor. Türkiye ise asgari ücretin 213 euro olduğu Arnavutluk ile son iki sırayı paylaşıyor. 
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