Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye asgari ücrette Avrupa'da sondan ikinci oldu /08 Şubat 2021 13:05

Türkiye asgari ücrette Avrupa'da sondan ikinci oldu

Türkiye'de asgari ücret, brüt 3.577 lira, net 2.825 lira. Brüt 392 Euro ediyor. Bu maaşla Türkiye, işçisine 332 euro asgari ücret veren Bulgaristan’ın üstünde yer alıyor. 2.202 Euro ile Lüksemburg birinci.

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Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında en düşük asgari ücret uygulayan ülkeler arasında yer alıyor.

Türkiye'de asgari ücret 2021 yılı için 21.56 zamla brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak belirlendi. Brüt asgari ücret ise yaklaşık 392 Euro'ya karşılık geliyor.

Sözcü'nün haberine göre AB İstatistik Ofisi'nin (Eurostat), açıkladığı 2021 asgari ücret verilerine göre Türkiye, 392 euro'luk asgari ücret ile AB üyesi ülkeler arasında ancak sondan ikinci sırada kendisine yer bulabiliyor.

AB ülkeleri arasında en düşük asgari ücret ise 332 euro ile Bulgaristan'da uygulanıyor. Macaristan ise 442 euro ile asgari ücret sıralamasında Türkiye'nin bir basamak üzerinde yer alıyor.

Sadece 8 euro arttı

En yüksek asgari ücret ise 2 bin 202 euro ile Lüksemburg'da uygulanıyor. Bu ülkeyi 1.723 euro ile İrlanda, 1.685 euro ile Hollanda takip ediyor.

Eurostat'ın açıkladığı verilere göre AB ülkeleri arasında en yüksek asgari ücreti Kuzeybatı Avrupa'da ülkeleri uygularken, en düşük asgari ücreti Doğu Avrupa ülkeleri veriyor. Veriler Türkiye'de asgari ücretin 2011'den bu yana sadece 8 euro arttığını gösteriyor.
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