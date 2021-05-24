Türkiye aşılamada dünyada kaçıncı sırada?

Küresel yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında ocak ayının 2. haftası başlatılan toplumsal bağışıklamada, Türkiye genelinde yapılan aşı sayısı 28 milyonun üzerine çıktı.





Sağlık Bakanlığı'nın "Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu"nda yer alan anlık verilere göre, saat 15.02 itibarıyla 16 milyon 33 bin 112 kişiye Covid-19 aşısının birinci dozu uygulanırken, 11 milyon 993 bin 623 kişinin ikinci dozları da tamamlandı. Böylece yapılan toplam aşı sayısı 28 milyon 26 bin 735'e çıktı.





Türkiye 9. sırada





Covid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre Türkiye en fazla aşı yapılan ülkeler sıralamasında dokuzuncu oldu.





Çin 510 milyon 860 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken onu 285 milyon 720 bin ile ABD, 191 milyon 720 bin ile Hindistan, 60 milyon 590 bin ile İngiltere, 57 milyon 730 bin ile Brezilya, 44 milyon 390 bin ile Almanya, 32 milyon 630 bin ile Fransa, 30 milyon 900 bin ile İtalya, 28 milyon 15 bin ile Türkiye, 26 milyon 480 bin ile Meksika, 26 milyon 470 bin ile Rusya, 24 milyon 790 bin ile Endonezya, 23 milyon 960 bin ile İspanya ve 21 milyon 30 bin ile Kanada izledi.





Dünya genelinde Covid-19'a karşı bugüne dek uygulanan aşı dozu 1 milyar 670 bini buldu.





Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller olurken uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı ülkede, her 100 kişiye düşen doz sayısı 134,39 oldu.





Bu ülkeyi 123,95 ile San Marino, 122,39 ile Birleşik Arap Emirlikleri, 121,98 ile İsrail, 106,18 ile Malta, 92,86 ile Bahreyn, 90,60 ile Şili, 89,25 ile İngiltere, 85,44 ile Maldivler, 85,43 ile ABD, 83,18 ile Macaristan, 79,60 ile Katar, 79,45 ile Moğolistan, 73,37 ile Uruguay, ve 73,04 ile Monako takip etti.