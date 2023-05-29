Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye, atık sularında en çok metamfetamin tespit edilen 5 ülke arasında /29 Mayıs 2023 21:30

Türkiye, atık sularında en çok metamfetamin tespit edilen 5 ülke arasında

Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA) tarafından yayımlanan 2022 Avrupa Atık Su Raporu'na göre Türkiye, atık sularında en çok metamfetamine rastlanan ülkeler arasında yer alıyor.

SHABER3.COM

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA) tarafından yayımlanan 2022 Avrupa Atık Su Raporu'nda kentsel atık sulardaki metamfetamin kalıntılarına ilişkin elde edilen veriler kamuoyuyla paylaşıldı. İncelemelere göre en yüksek yüke sahip 3 şehrin tamamı Çekya'da yer alırken bu şehirleri Letonya, Almanya, Türkiye ve Kıbrıs'taki şehirler takip etti.

Çekya ve Slovakya'da yoğunlaşan metamfetamin kullanımına Belçika, Kıbrıs, Almanya'nın doğusu, İspanya, Türkiye, Danimarka, Finlandiya, Litvanya ve Norveç'te de rastlandı. Metamfetaminin en yoğun tespit edildiği 3 şehir ise Çekya'da bulunan Ostrava, Prag ve Karlovy Vary olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK İSTANBUL VE ADANA'DA TESPİT EDİLDİ

Avrupa Birliği, Norveç ve Türkiye'yi kapsayan rapora göre, Türkiye'de metamfetamin kullanımı en fazla İstanbul ve Adana'da tespit edildi. İstanbul'un atık sularında esrar, ketamin ve amfetamine, İstanbul ve Ankara'nın sularında ise eroin ve ekstaziye rastlandı.

Rapora göre, atık sularda amfetamin olarak bilinen sentetik uyarıcı maddeye en fazla İsveç, Belçika, Almanya, Hollanda ve Finlandiya'da rastlandı. 106 Avrupa şehrinin bulunduğu listede günlük ortalama amfetamin tüketim miktarında birinci sırada İsveç'in Gavle kenti yer alırken, İstanbul 83. sırada bulunuyor.

Günlük ortalama kokain tüketim miktarında ise 109 Avrupa kentinden Belçika'nın Antwerp Zuid şehri ilk sırada yer alırken, İstanbul 75, Adana 93. sırada bulunuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye, atık sularında en çok metamfetamin tespit edilen... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:28:04