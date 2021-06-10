Türkiye, Avrupa’daki hava kirliliğinde ikinci sırada

Temiz enerji konusunda çalışan uluslararası düşünce kuruluşu Ember, Avrupa bölgesindeki kömürden elektrik üretimi kaynaklı hava kirliliğini karşılaştıran bir çalışma açıkladı. Sonuçlar, Türkiye ve Ukrayna'nın tüm kirletici türlerinde Avrupa'da ilk üç sırada yer aldığını gösteriyor. Yapılan analizde, kükürt dioksit, partiküler madde ve azot oksit kaynaklı hava kirliliği ele alınıyor. Analiz sonuçları şöyle:





- Avrupa’da kömürden elektrik üretimi kaynaklı kükürt dioksit kirliliğinde Ukrayna (yüzde 27) ve Türkiye (yüzde 24) oranlarla ilk iki sırada yer alıyor.





- Türkiye’de kömürden elektrik üretimi kaynaklı azot oksit kirliliği, Avrupa toplamının beşte birini oluşturuyor (yüzde 20).





- Avrupa’daki en kirli 30 kömür santrali arasında, Türkiye’de son 10 yılda inşa edilen bazı santraller listenin üst sıralarında bulunuyor.





- Seyitömer ve Tunçbilek termik santralleri, Avrupa’da toz kirliliğine neden olan ilk 10 santral arasında yer alıyor.





- Kömürle çalışan termik santrallerin bacalarından çıkan zehirli gazlar, sadece bulundukları illerde değil ülkeler arasında bile binlerce kilometre yol kat ederek sağlığı tehdit edebiliyor.