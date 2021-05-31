Türkiye Avrupa ile aşı için anlaşma peşinde

Avrupa Birliği Aşı Pasaportu 1 Temmuz’da hayata geçecek. Türkiye de, bu gelişmelere göre Avrupa Birliği ile anlaşmada ilk adımı attı.





Yunanistan ile varılan mutabakat ile, aşıların karşılıklı tanınması konusunda anlaşma sağlandı. Böylece Türkiye, AB tarafından hazırlanan “Aşı Pasaportu”na girmiş olacak. Türkiye'de aşı yaptıranların bilgileri görülecek ve vize randevularının da önü açılacak.









AB üyesi olan Yunanistan ile yapılan anlaşma Avrupa Birliği'nin diğer üye ülkelerini de kapsayacak şekilde genişletilecek. Türkiye ile AB'nin en büyük ve güçlü ülkesi Almanya arasında da kısa süre sonra bu yönde anlaşma sağlanacağı kulislerde konuşuluyor. Şu an için görüşme takviminin tam tarihleri bilinmiyor.





Alman Sağlık Bakanı Jens Spahn, geçen hafta yaptığı açıklamada, “Türkiye ile Almanya arasında test – karantina anlaşması yapacağız. Seyahatler böyle mümkün olacak” demişti.





Gelecek günlerde Almanya ve Avrupa Birliği ile Türkiye arasında bir görüşme gerçekleşeceği, burada bu anlaşmanın içeriğinin netleşmesi bekleniyor.





ANLAŞILIRSA, ÇİN AŞISI DA SAYILACAK





Anlaşma sağlanırsa, Türkiye'de BioNTech olanların dışında, Çin aşısı yaptırmış olanlar da vize alabilecek. Anlaşma sağlanamazsa, vize randevuları 30 Eylül'e kadar kapalı kalmaya devam edecek.





Türkiye'nin risk bölgesinden çıkmasına göre, vizelerin o tarihte açılıp açılmayacağına karar verilecek.





İŞTE ÜÇ AŞAMALI CORONA ANLAŞMASI





Türkiye ile AB arasındaki anlaşmanın şu konuları kapsayacağı sanılıyor:









1- AŞILARIN KARŞILIKLI TANINMASI: Türkiye'de ve AB'de yapılan aşıdan olanların bilgileri karşılıklı olarak tanınacak. Ortak bir bilgi bankasında görülmese bile, çok dilli aşı belgeleri her iki taraf için de geçerli olacak. Böylece iki doz (Johnson&Johnson’dan bir doz) aşı yaptırmış olanlar, bunu kanıtlarsa vize randevusu alabilecek, seyahat serbestisi olacak.





2- TEST- KARANTİNA KURALI: Aşı yaptırmayanlar, test ve karantina yükümlülüğü ile seyahat edebilecek. Türkiye'den AB'ye; AB'den Türkiye'ye en geç 72 saatlik negatif testle gidilecek. AB'ye bu testle gelenler 5 gün karantinada kalacak. Sonra bir daha negatif sonuç getirecek. Getiremezse karantina 14 güne kadar uzayabilecek.





3- ACİLİYET ŞARTI KALKACAK: Bu iki koşulda anlaşma sağlanırsa, vize randevusu için “aciliyet şartı” kalkacak. Ama vize alacakların eskisi gibi gerekçesini ispatlaması gerekecek. Diplomatik pasaport, yeşil ve gri pasaport sahipleri de, anlaşma sağlanırsa “AB'ye ziyaret için acil nedeni” göstermek zorunda kalmayacak ama “giriş nedenini, davetiyesini” sınırda göstermeye devam edecek.