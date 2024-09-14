Türkiye Avrupa ülkelerine fark attı!

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) Avrupa ülkelerinde haftalık ortalama çalışma saatlerini açıkladı. Açıklanan listeye göre Avrupa Birliği ülkelerinin ortalama haftalık çalışma süresi 36.1 olarak belirlenirken Türkiye'de bu ortalama 44,2 saat olarak belirlendi.
Asgari ücret sıralamasında Avrupa ülkeleri arasında sondan 3'üncü sırada yer alan Türkiye'nin çalışma süresinde en tepede olması, Avrupa'ya göre çok çalışıp, az kazanıldığı sonucunu ortaya koydu.
32,2 saatle en az ortalama çalışma süresine sahip Hollanda'da asgari ücret 2 bin 70 euro dolayında iken 44,2 saat ortalama ile çalışılan Türkiye'de 455 euro civarında.
İşte Avrupa ülkelerindeki haftalık ortalama çalışma saatleri:
Hollanda
32,2 saat
Avusturya
33,6 saat
Norveç
33,9 saat
Almanya
34 saat
Danimarka
34,3 saat
Finlandiya
34,8 saat
Belçika
34,9 saat
Lüksemburg
35,3 saat
İrlanda
35,5 saat
İsveç
35,7 saat
Fransa
36 saat
İtalya
36,1 saat
İzlanda
36,2 saat
İsviçre
36,2 saat
İspanya
36,4 saat
Estonya
36,4 saat
Malta
37,3 saat
Slovakya
37,6 saat
Portekiz
37,7 saat
Çekya
37,8 saat
Macaristan
37,8 saat
Slovenya
38,1 saat
Hırvatistan
38,1 saat
Litvanya
38,3 saat
Letonya
38,4 saat
Güney Kıbrıs
38,5 saat
Bulgaristan
39 saat
Polonya
39,3 saat
Romanya
39,5 saat
Yunanistan
39,8 saat
Bosna Hersek
41,4 saat
Sırbistan
41,7 saat
Türkiye
44,2 saat