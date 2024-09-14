Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye Avrupa ülkelerine fark attı! /14 Eylül 2024 19:46

Türkiye Avrupa ülkelerine fark attı!

Eurostat ve TÜİK verilerine göre Türkiye, Avrupa ülkeleri arasından haftalık en çok çalışan ülke oldu. Avrupa ülkelerinde 36.1 saat olan haftalık çalışma süresi Türkiye’de 44.2 saate kadar çıkıyor.

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) Avrupa ülkelerinde haftalık ortalama çalışma saatlerini açıkladı. Açıklanan listeye göre Avrupa Birliği ülkelerinin ortalama haftalık çalışma süresi 36.1 olarak belirlenirken Türkiye'de bu ortalama 44,2 saat olarak belirlendi.

Asgari ücret sıralamasında Avrupa ülkeleri arasında sondan 3'üncü sırada yer alan Türkiye'nin çalışma süresinde en tepede olması, Avrupa'ya göre çok çalışıp, az kazanıldığı sonucunu ortaya koydu.

32,2 saatle en az ortalama çalışma süresine sahip Hollanda'da asgari ücret 2 bin 70 euro dolayında iken 44,2 saat ortalama ile çalışılan Türkiye'de 455 euro civarında.

İşte Avrupa ülkelerindeki haftalık ortalama çalışma saatleri:

Hollanda
32,2 saat

Avusturya
33,6 saat

Norveç
33,9 saat

Almanya
34 saat

Danimarka
34,3 saat

Finlandiya
34,8 saat

Belçika
34,9 saat

Lüksemburg
35,3 saat

İrlanda
35,5 saat

İsveç
35,7 saat

Fransa
36 saat

İtalya
36,1 saat

İzlanda
36,2 saat

İsviçre
36,2 saat

İspanya
36,4 saat

Estonya
36,4 saat

Malta
37,3 saat

Slovakya
37,6 saat

Portekiz
37,7 saat

Çekya
37,8 saat

Macaristan
37,8 saat

Slovenya
38,1 saat

Hırvatistan
38,1 saat

Litvanya
38,3 saat

Letonya
38,4 saat

Güney Kıbrıs
38,5 saat

Bulgaristan
39 saat

Polonya
39,3 saat

Romanya
39,5 saat

Yunanistan
39,8 saat

Bosna Hersek
41,4 saat

Sırbistan
41,7 saat

Türkiye
44,2 saat
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