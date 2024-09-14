Türkiye Avrupa ülkelerine fark attı!

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) Avrupa ülkelerinde haftalık ortalama çalışma saatlerini açıkladı. Açıklanan listeye göre Avrupa Birliği ülkelerinin ortalama haftalık çalışma süresi 36.1 olarak belirlenirken Türkiye'de bu ortalama 44,2 saat olarak belirlendi.







Asgari ücret sıralamasında Avrupa ülkeleri arasında sondan 3'üncü sırada yer alan Türkiye'nin çalışma süresinde en tepede olması, Avrupa'ya göre çok çalışıp, az kazanıldığı sonucunu ortaya koydu.







32,2 saatle en az ortalama çalışma süresine sahip Hollanda'da asgari ücret 2 bin 70 euro dolayında iken 44,2 saat ortalama ile çalışılan Türkiye'de 455 euro civarında.







İşte Avrupa ülkelerindeki haftalık ortalama çalışma saatleri:





Hollanda



32,2 saat







Avusturya



33,6 saat







Norveç



33,9 saat







Almanya



34 saat







Danimarka



34,3 saat







Finlandiya



34,8 saat







Belçika



34,9 saat







Lüksemburg



35,3 saat







İrlanda



35,5 saat







İsveç



35,7 saat







Fransa



36 saat







İtalya



36,1 saat







İzlanda



36,2 saat







İsviçre



36,2 saat







İspanya



36,4 saat







Estonya



36,4 saat







Malta



37,3 saat







Slovakya



37,6 saat







Portekiz



37,7 saat







Çekya



37,8 saat







Macaristan



37,8 saat







Slovenya



38,1 saat







Hırvatistan



38,1 saat







Litvanya



38,3 saat







Letonya



38,4 saat







Güney Kıbrıs



38,5 saat







Bulgaristan



39 saat







Polonya



39,3 saat







Romanya



39,5 saat







Yunanistan



39,8 saat







Bosna Hersek



41,4 saat







Sırbistan



41,7 saat







Türkiye



44,2 saat

