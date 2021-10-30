Türkiye, Avrupa'nın en obezleri arasında

Çağımızın en önemli sorunlarından biri olan obezite, en basit tanımı ile vücutta aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanıyor. Ayaküstü (fast-food), hızlı tüketilen hazır gıdalar, sağlıksız besinler ve aşırı yağlı beslenme şekilleri obeziteye yol açan en önemli faktörlerin başında geliyor. Peki, Avrupa’da aşırı kilolu nüfusunun en fazla olduğu ülke hangisi? Türkiye’de durum ne?







Kronus'un haberine göre Avrupa Birliği İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) yayımladığı verilere göre, 2019 yılında Avrupa Birliği’nde (AB) yaşayan yetişkinlerin yüzde 53’ü aşırı kilolu olarak kabul edildi. AB’de aşırı kilolu olan yetişkinlerin yüzde 16’sı ise obezite sorunu ile karşı karşıya.





TÜRKİYE’DE OBEZ NÜFUSUN ORANI YÜZDE 21: AŞIRI KİLOLULARIN ORANI İSE YÜZDE 56





Eurostat’ın 2019 yılına ait verilerine göre Türkiye’de nüfusun yüzde 56.1’i aşırı kilolu olarak kabul edildi. Vücut kitle endeksleri 25’ten fazla olan bu nüfusun yüzde 21.1’i ise obezite sorunu yaşıyor. Türkiye, Avrupa’da aşırı kilolu nüfusunun en fazla olduğu 12. ülke konumunda. Avrupa’da aşırı kilo probleminin nüfusa oranla en fazla yaşandığı ülke Malta oldu. AB üyesi küçük ada ülkesinde nüfusun yüzde 63.9’u aşırı kilolu. Malta, Avrupa ülkeleri arasında nüfusa oranla obezite problem yaşayanların da en fazla olduğu ülke konumunda. Ada ülkesinde obezite problem yaşayanların nüfusa oranı yüzde 28.1’e ulaşmış durumda.





Avrupa’nın en modasıyla ünlü ülkesi İtalya, aynı zamanda kıta genelinde en fit ülke konumunda. Eurostat’ın yayımladığı listede aşırı kilolu nüfusunun en az olduğu ülke İtalya oldu. Çizme nüfusunun yüzde 44.7’sinin vücut kitle endeksleri 25’in üzerinde olurken, ülke genelinde obezite problem yaşayanların oranı ise yüzde 11.4 olarak belirlendi. Bu alanda İtalya’nın hemen ardından Fransa geliyor. Fransa’da aşırı kiloluların nüfusa oranı yüzde 45.4, obezite problemi yaşayanların oranı ise yüzde 14.4 olarak açıklandı.

