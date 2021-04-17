Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye Avrupa'nın lideri oldu /17 Nisan 2021 16:35

Türkiye Avrupa'nın lideri oldu

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülkelerin başında gelen Türkiye'de son 24 saatte 63 bin 82 yeni pozitif vaka açıklandı. Türkiye'de son 10 günde vaka sayıları yüzde 15 artarken vaka sayılarının Avrupa'da en yüksek olduğu ülke Türkiye oldu.

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Koronavirüs salgınının Avrupa kıtasındaki başkenti Türkiye’de vaka sayıları yükselmeye devam ediyor. Her günü yeni bir rekorla kapatan Türkiye, vaka sayılarının Avrupa’da en yüksek olduğu ülke konumunda.

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Avrupa kıtasındaki merkez noktasını Türkiye’ye çevirdi. Özellikle son kontrollü normalleşme sürecinin başladığı 1 Mart tarihinden itibaren vaka sayılarında yaşanan ciddi artışa, alınan yeni tedbirler de çare olmadı. Vaka sayıları son 10 günde yüzde 15 oranında arttı.

Koronavirüs salgınının önüne geçemeyen Türk hükümeti, virüsün yayılma hızını yavaşlatabilmek için yeni önlemler almıştı. Hafta içi sokağa çıkma yasaklarını saat 19’a kadar çeken hükümet yetkilileri, restoran ve kafeleri de Ramazan ayının sonuna kadar kapatmasına rağmen vaka sayılarının artışını önleyemedi. Vaka sayılarının son 10 günde yüzde 15 oranında arttığı Türkiye’de 7 Nisan 2021 tarihinde 54 bin 740 olan pozitif vaka sayısı, 16 Nisan 2021 tarihinde 63 bin 82’ye yükseldi. Pandemi başından beri en yüksek vaka sayısına ulaşan Türkiye, Avrupa kıtasında en fazla pozitif vaka bildiren ülke oldu. Avrupa kıtasında Türkiye’nin ardından 36 bin 442 vaka ile Fransa geliyor. Öte yandan, dünyada en fazla vaka bildiren ilk 10 ülke arasında Almanya, Polonya ve Ukrayna da yer alıyor.



Bütün dünyada hızla yayılmaya devam eden koronavirüs salgınının, şu an en fazla etkilediği ülkelerin başında Hindistan geliyor. Güney Asya ülkesinde 16 Nisan 2021 tarihinde neredeyse çeyrek milyon insan koronavirüse yakalandı. Dün açıklanan verilere göre, Hindistan’da 233 bin 943 kişinin testi pozitif çıktı. Bu alanda Hindistan’ın ardından Amerika Birleşik Devletleri (ABD) geliyor. ABD’de 16 Nisan 2021 tarihinde pozitif vaka sayısı 81 bin 773 olarak açıklandı. Türkiye ise dünyada en fazla günlük vaka bildiren dördüncü ülke konumunda.
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