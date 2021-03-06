Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye Avrupa'nın 'plastik' çöplüğü haline geldi /06 Mart 2021 13:53

Türkiye Avrupa'nın 'plastik' çöplüğü haline geldi

Türkiye Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden ithal edilen plastik atık hacminde ilk sırada yer aldı. AKP döneminde Türkiye'nin Avrupa'nın çöplüğü haline geldiğini söyleyen CHP Milletvekili Ali Öztunç, "Her gün 213 kamyon atık Türkiye’ye boşaltılıyor” dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden ithal edilen plastik atık hacminde Türkiye’nin ilk sırada yer almasını Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) taşıdı. Öztunç, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam ettiğine bir dönemde Türkiye’nin Avrupa’nın çöplüğüne nasıl çevrildiğini açıkladı.

Avrupa ülkelerinin kendi topraklarında imha etmediği başta plastik olmak üzere insan sağlığını tehdit eder nitelikteki atıklarının Türkiye’ye kabul edildiğinin ve 2004 yılından bugüne bu ülkelerden gelen atık miktarının 173 kat arttığının altını çizen Öztunç, “Bu, her gün 213 kamyon dolusu plastiğin ülkemize boşaltılması anlamına gelmektedir.” ifadelerini kullandı.

Konuyu Meclis gündemine getiren CHP’li Öztunç, cevaplandırması  talebiyle Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a 6 soru yöneltti.

“GÜNDE 144 TON PLASTİK ATIK DENİZE KARIŞIRKER NİYE PLASTİK ATIK İTHAL EDİYORUZ?”

Öztunç’un cevap aradığı sorular şöyle:

1) Türkiye hangi ülkelerden, yılda kaç ton çöp ithal etmektedir? Bu çöplerin ne kadarı plastik atıktır?

2) İthal edilen plastik atıkların içerisinde tıbbi atık olup olmadığına dair herhangi bir tespit yapılmakta mıdır? Korona virüs salgının dünyayı etkisi altına aldığı bu dönemde çöp ithalatının durdurulması yönünde bir düşünceniz var mıdır?

3) Günde 144 ton plastik atığın denize karıştığı bir ülke, neden plastik atık ithal eder? Neden ülkesini gelişmiş ülkelerin plastik çöplerinden kurtulduğu bir ülke durumuna getirir?

4) Türkiye’de ithalat ile birlikte yılda kaç ton katı atık işlenmektedir? Toplanan atıkların ne kadarı geri dönüşümde değerlendirilmekte, ne kadarı katı atık depolama alanlarında depolanmaktadır?

5) Türkiye’de atık ithalatı yapan firma sayısı, atık toplama ve geri dönüşüm tesisi sayısı ne kadardır?

6) 2020 yılında atık ithalatı yapan firmalara yönelik yapılan denetim sayısı kaçtır? Bu firmalarda tespit edilen usulsüzlükler 
nelerdir? Bu usulsüzlüklerle ilgili kaç TL para cezası kesilmiştir?
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