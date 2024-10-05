Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye ayağa kalktı! Saray 'suçluyu' buldu: Diziler ve video oyunları /05 Ekim 2024 15:00

Türkiye ayağa kalktı! Saray 'suçluyu' buldu: Diziler ve video oyunları

Saray'dan 'muhalefet' gibi sözler... Türkiye, önce Beyoğlu'nda yaşanan taciz olayları, ardından Fatih'te işlenen iki kadın cinayetiyle sarsıldı... Arka arkaya meydana gelen bu olaylar, toplumda infial yarattı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, yaşananlara ilişkin olarak, televizyon yapımlarını ve video oyunlarını işaret etti.

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İstanbul Fatih'te işlenen iki kadın cinayeti, sosyal medyada büyük bir öfke dalgasına yol açtı.

Sokakların güvenli olmaması ve çok sayıda sabıkası olan suçluların serbestçe dolaşabilmesi, iktidara yönelik sert eleştirilerin merkezine oturdu...

Bu olaylar üzerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın, son günlerde artan ve kamuoyunda endişe yaratan şiddet olaylarıyla ilgili paylaşımı sosyal medyadan tepki çekti...

Oktay Saral, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

-Gündemi büyük bir üzüntü ve öfke ile takip etmekteyiz. Öyle bir çağdayız ki; nereden, kimden, nasıl ya da ne şekilde bir zarar gelecek anlayabilmek mümkün değil.

-Gençler başta olmak üzere tüm toplumumuzu bu ruh hastası yaratıklardan muhafaza etmeli, sapkın düşünceleri özendirici her türlü yayın ve yapımdan uzak tutmalıyız.

- Televizyon dizileri, sabah programları, video oyunlarının hepsi bir filtreden geçirilmeli gerekirse yasaklanmalı ve yayından kaldırılmalıdır.

-Art arda yaşanan bu vehim olaylarda suçu gerçekleştiren, gerçekleştirilmesine vesile olan, yardımda bulunan herkes büyük bir titizlikle incelenmeli, gereği ivedilikle yerine getirilmeli, ceza sistemi ağırlaştırılmalı ve bu halkın takdirine sunulmalıdır.

-Aksi halde olanlar karşısında aklımıza mukayyet olmak ve sakin kalabilmek mümkün değildir. Cezalar yerini bulunca, toplumun içi bir nebze olsun soğuyacaktır.
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