Türkiye, aydınlarını cezaevine gönderen ülkeler arasında ilk 3'te

Uluslararası Pen Yazarlar Birliği’ne bağlı Pen America 2020 yılı Yazma Özgürlüğü raporunu yayınladı. Rapora göre, dünyada en fazla aydının hapsedildiği sıralamada Türkiye ilk üçte yer aldı. Geçtiğimiz yılki sıralamanın bu yıl da değişmediği belirtilen raporda Türkiye’yle ilgili tespitlere de yer verildi.







Amerika'nın Sesi'nde yer alan haberde Türkiye'de tutuklu bulunan yazar sayısı bir önceki yıla göre azaldığı ancak bu ülkedeki ifade özgürlüğünde herhangi bir iyileşme olmadığı belirtilen raporda, Türkiye'de en az 25 yazar, akademisyen ve aydın hapsedildiği aktarıldı.





AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve siyasi müttefiklerinin, TTB Başkanı'nın salgın konusunda Türk hükümetini eleştirmesinin ardından Şebnem Korur Fincancı'yı düşmanı olarak ilan ettiği de raporda yer aldı.





Müzik grubu Grup Yorum'un üyelerine yönelik soruşturmaların hala sürdüğü tespitine yer verilen raporda, Yorum’un müzisyenleri Emel Yeşilırmak, Tuğçe Tayyar ve Barış Yüksel’in 2020 yılından beri hapiste olduğu belirtildi.





Grup Yorum’dan İbrahim Gökçek, şartlı salıverilmesinden iki ay sonra tam 323 gün açlık grevinde kalmasının ardından hayatını kaybetti. Kasım 2019'da serbest bırakıldıktan sonra açlık grevini sürdüren grubun solisti Helin Bölek’in de hayatını kaybettiği tespitine yer verildi.





YENİ YASALAR YÜRÜRLÜKTE





2020 yılı Yazma Özgürlüğü raporuna göre, Türkiye’de ifade özgürlüğünü daha da kısıtlayan ve Erdoğan'ın gücünü arttıran yeni yasalar yürürlüğe girdiğine dikkat çekildi. Türkiye'nin terörle mücadele yasası muhaliflere karşı kullanılan bir silaha dönüştüğünü aktaran raporda Osman Kavala’nın bu yasayla hapiste tutulduğu hatırlatıldı.





AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve ailesine yönelik eleştirilerini ifade eden yazarların da yargılandığı belirtildi.





Dünyada 273 aydın, yazar ve akademisyenin hapiste olduğu belirtilen rapora göre dünya sıralamasındaki ilk 10 ülke şu şekilde:





Çin (81)





Suudi Arabistan (32)





Türkiye (25)





İran (19)





Belarus (18)





Mısır (14)





Vietnam (11)





Hindistan (9)





Eritre (8)





Myanmar (8)







