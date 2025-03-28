Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye baklagilde dışa bağımlı! /28 Mart 2025 14:11

Türkiye baklagilde dışa bağımlı!

Türkiye'nin baklagil üretimi, iç talebi karşılamada yetersiz kalmaya devam ediyor. Kuru fasulye, mercimek ve diğer bakliyatlar için dışa bağımlılık artarken, iç üretim talebi karşılamakta zorlanıyor. Ekim alanlarındaki daralma ve artan ithalat, bu durumu daha da derinleştiriyor.

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Türkiye'nin baklagil üretimi, iç talebi karşılamada yetersiz kalıyor. TÜİK verilerine göre, yeşil mercimek, kırmızı mercimek ve kuru fasulyede Türkiye dışa bağımlı olmaya devam ediyor. Son 35 yılda bakliyat ekim alanlarında yüzde 56,6’lık bir daralma yaşanırken, ithalat ise son 10 yılda yüzde 55 artmış durumda.

İÇ ÜRETİM TÜKETİMİ KARŞILAMIYOR
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, yeşil mercimek, kırmızı mercimek ve kuru fasulyede iç üretim, tüketimi karşılamıyor. Kuru baklagillerde yeterlilik oranı 97,8, yeşil mercimekte 77,5, kırmızı mercimekte 91 ve kuru fasulyede 84,5 olarak belirlendi. Bu da, ülke genelinde üretim ile tüketim arasındaki farkı gösteriyor.

İTHALAT MİKTARI ARTIŞ GÖSTERDİ
Ayrıca, Türkiye Ziraat Odaları Birliği'ne göre, baklagil ekim alanları son 35 yılda yüzde 56,6 oranında küçüldü. Buna paralel olarak, ithalat miktarı son 10 yılda yüzde 55 artarak 587 bin 500 tona ulaştı.
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