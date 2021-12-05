Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye Barolar Birliği'nin yeni başkanı bakın hangi isim oldu /05 Aralık 2021 17:34

Türkiye Barolar Birliği'nin yeni başkanı bakın hangi isim oldu

Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) 36. Olağan Genel Kurulu’nda başkanlık seçimi sonuçlandı.

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Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) 36. Olağan Genel Kurulu’nda başkanlık seçimi sonuçlandı.

TBB'nin yeni başkanı, baro başkanlarının ‘çoklu baro’ yasasına karşı yaptığı eylemde aktif rol alan Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan oldu.

Metin Feyzioğlu'na karşı yarışan Sağkan’ın listesinde, Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt, Trabzon Barosu Başkanı Sibel Suiçmez, Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, eski Adana Barosu Başkanı Veli Küçük, Kırklareli Barosu Başkanı Turgay Hınız, Aksaray Barosu Başkanı Ramazan Erhan Toprak, eski Muş Barosu Başkanı Abdulbaki Çelebi, Şırnak Barosu delegesi Ali Bayram, Ankara Barosu delegesi İsmail Cumhur Bozkurt yer alıyordu.
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