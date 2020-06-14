Türkiye başvuran herkese test yapma kararı aldı

Hükümetin yayın organı Sabah'a konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları söyledi:





"Halihazırda vaka sayısındaki artış kadar artışın nedenleri de bizim için öncelikli gösterge. Bugün itibarıyla vakalarda genel artış eğiliminden ziyade taziye, asker uğurlaması gibi yakın temaslar nedeni ile ani ve çoğunlukla lokal artışlar olduğunu görüyoruz. Başlı başına bu örnekler bile maske-mesafe ve hijyen kriterlerine uyumun ne kadar gerekli olduğunu teyit ediyor. Virüsün mutasyon geçirdiği, hastalık riskinin azaldığı algısı yanlış, tedbiri elden bırakmayalım. Semptom gösteren herkese test yapmayı sürdürelim istiyoruz. Özellikle sonbaharda görülen mevsimsel gribin Kovid19'dan ayrışması için belli başlı yakınması olan her vatandaşımıza test yapmayı kararlaştırdık."