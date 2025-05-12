Türkiye batıyor: 10 günde 24 fabrika satışa çıkarıldı, bin 727 şirket iflas başvurusu yaptı

Türkiye ekonomisi bir süredir alarm verirken, son göstergeler de sıkı para politikalarının üretimi iyiden iyiye sıkıştırdığını ortaya çıkardı.





Yüksek faiz ortamında finansman sıkıntısı yaşayan şirketler bir bir iflas yoluna gidiyor.





KONKORDATO BAŞVURULARINDA BÜYÜK ARTIŞ

2025’in ilk dört ayında bin 727 şirketin konkordato başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Verilere göre sadece nisan ayında başvuru sayısı bir önceki yıla göre iki kat arttı.





Eş zamanlı olarak, yüksek üretim maliyetleri ve oynak döviz kurları nedeniyle birçok sanayi işletmesi faaliyetlerini sonlandırma noktasına geldi. Mayıs ayının ilk 10 gününde sadece İstanbul’da 24 fabrika satışa çıkarıldı.





Konkordato Takip platformunun açıkladığı verilere göre, 2025 yılı nisan ayında konkordato başvurusunda bulunan şirket sayısı 444’e çıktı. Bu başvurulardan 10’u için iflas kararı verilirken, 199 şirkete geçici mühlet, 136’sına ise kesin mühlet tanındı.





Geçtiğimiz yılın aynı ayında bu rakam 214 iken bu sene konkordato başvuru sayısında %100’ün üzerinde artış gerçekleşmiş oldu.





İLK 4 AYDA 53 ŞİRKET İFLAS ETTİ

2025’in ilk dört ayında bin 727 şirket konkordato başvurusunda bulundu. Mahkemeler bu firmalardan bin 308’ine geçici ya da kesin mühlet verirken 53 şirket için iflasa kararı verdi.





2024’ün aynı döneminde 706 konkordato başvurusu yapılmış, iflas kararı verilen şirket sayısı 35’te kalmıştı. Geçen seneye göre yaşanan artış dikkat çekiyor.





SANAYİNİN BACASI ALEV ALDI

Ekonomik krizin etkisinin en çok yaşandığı sektörlerin başında gelen sanayide işler hiç yolunda gitmiyor. Artan enerji, hammadde ve işgücü maliyetlerinin yanı sıra kur dalgalanmaları sanayideki üreticileri zor durumda bırakıyor.





FABRİKALAR BİR BİR SATILIYOR

Sanayinin içerisinde bulunduğu kriz satılığa çıkarılan fabrika sayısında da kendini gösteriyor. Paraanaliz'in haberine göre Mayıs 2025'in ilk 10 gününde, İstanbul’da 24 fabrika emlak ofisleri aracılığıyla satışa çıkarıldı. Sahibinden.com verilerine göre İstanbul’da ikinci el satışta olan toplam fabrika sayısı 257’ye çıktı.





İlanlara görei, İstanbul Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan, 4.500 metrekare kapalı ve 2.131 metrekare açık alana sahip 26 yıllık bir fabrika 185 milyon TL fiyatla satışa çıkarıldı. Yine Avcılar’da bulunan 30 yıllık, 14.750 metrekarelik alana sahip fabrika 425 milyon TL'ye satılmayı bekliyor.





Satışa çıkan fabrikaların bir kısmı organize sanayi bölgelerinde yer alıyor, bazılar da müstakil arsalar üzerinde veya yerleşim bölgelerinin içinde bulunuyor.