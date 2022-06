Türkiye Bosna Hersek’ten 126 liraya kemiksiz et ithal edecek!

Türkiye bir yıl aradan sonra Bosna Hersek’ten et ithalatına yeniden başladı. Bosna Hersek’ten ithal edilecek et 5.10 Euro’dan 7 Euro’ya çıktı. Et ve Süt Kurumu tarafından yapılacak ithalatta ilk planda 400 ton kemiksiz et ithal edilecek.





Et ve Süt Kurumu’nun Bosna Hersek’ten 400 ton kemiksiz et ithal edeceği ortaya çıktı. İthalat için bütün bağlantıların yapıldığı öğrenilirken, ithal edilecek et Bosna Hersekli bir firmadan doğrudan temin yoluyla alınacak.





İTHAL EDİLECEK KEMİKSİZ ET 7 EURO’YA ÇIKTI!

Türkiye, geçtiğimiz yıllarda Bosna Hersek’ten ihtiyacı olmadığı halde Bosna Hersek’ten sosyal proje kapsamında et ithal ediyordu. 2020 yılında Bosna Hersek’ten yapılan ithalat Tarım Kredi Kooperatiflerinin iştiraki Tareks Hayvancılık üzerinden 5.20 Euro’dan yapılırken, Tareks Hayvancılık’ın ithal ettiği etlerle ilgili ciddi iddiaların gündeme gelmesi üzerine geçen yıl devreden çıkarılarak Et ve Süt Kurumu doğrudan ithalat yapmıştı. Et ve Süt Kurumu, 2021 yılında kemiksiz eti Bosna Hersek’ten 5.10 Euro’dan ithal etmişti.





Bosna Hersek’ten ithal edilen kemiksiz etin fiyatı ortalama 5 Euro seviyesinde bulunurken, bu yıl 7 Euro’ya çıkması dikkat çekti. Euro’nun 18 TL olduğu düşünülürse, Bosna Hersek’ten ithal edilecek 1 kg kemiksiz etin Türkiye’ye maliyeti 126 lira olacak.

ESK KENDİ ÜRETİCİSENE VERMEDİĞİ KESİM PARASINI İTHAL ETE VERECEK! Diğer yandan Et ve Süt Kurumu’nun 82 lira olan karkas kesim fiyatlarını cazip hale getirmek için Ramazan ayında uygulamaya konulan hayvan başına 2500 lira destek uygulaması yıl sonuna kadar uzatıldı. 2500 lira destekle birlikte ESK’nın karkas kesim fiyatları ortalama 92-93 liraya çıkarken, bu fiyatlarda yine piyasa fiyatlarının altında kaldığı için ESK beklenen hayvan kesimini yapamıyor.

2500 LİRA DESTEĞE RAĞMEN BESİCİ HAYVANINI ESK’YA KESTİRMİYOR Bosna Hersek’ten bugünkü kurlar üzerinden 126 liraya ithal edilecek kemiksiz etin, karkas kesim fiyatı ortalama 100 liraya karşılık geliyor. ESK’nın kendi üreticisine 2500 lira destekle birlikte karkas kesim fiyatını 92-93 lira uygularken, Bosna Hersek’ten ithal edilen etin karkas kesim fiyatının 100 liraya gelmesi yerli üreticiler açısından yaşanan çelişkiyi de gözle önüne seriyor.