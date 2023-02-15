Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye böylesini görmemişti: Can kaybı rekor kırdı /15 Şubat 2023 14:29

Türkiye böylesini görmemişti: Can kaybı rekor kırdı

Türkiye, "yüzyılın felaketini" yaşıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde toplam 35 bin 418 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Böylece Maraş depremi, Cumhuriyet tarihinde en fazla can kaybının yaşandığı deprem oldu.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden acı haberler gelmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde ağır yıkıma yol açan depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 35 bin 418'e yükseldi.

Depreme ilişkin son bilgileri açıklayanAKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında şu ifadeler yer aldı:

"Depremde hayatını kaybeden 35 bin 418 vatandaşımın her birine Allah'tan rahmet diliyorum. 105 bin 505 yaralımıza acil şifalar diliyorum. Yaralılarımızdan 13 bin 208'i halen tedavi altında.

Enkaz haline gelen 19 bini aşkın binadan 15 bininin müdahalesi tamamlandı. 369 bin binadaki 1 milyon 308 bin ev ve iş yeri incelendi. 47 bin binadaki 211 bin konutun yıkılmış acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi. 1 hafta içinde bitirilecek hasar tespit çalışmaları tamamlandığında kesin sayılar ortaya çıkacaktır."

CAN KAYBI 'BÜYÜK ERZİNCAN DEPREMİ'Nİ GEÇTİ
27 Aralık 1939 Erzincan depremi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kaydedilen en büyük deprem olarak kayıtlara geçmişti.

Erzincan Depremi, merkez üssü Erzincan Ovası olmak üzere, 50 saniye süreyle, yerin 20 km derinliğinde, 7.9 büyüklüğünde meydana geldi. 116 bin 720 binanın yıkıldığı deprem sonucunda resmî rakamlara göre 32 bin 968 kişi hayatını kaybetti, 100 binden fazla insansa yaralandı.
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