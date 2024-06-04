Türkiye, Brics'e üye mi yapılıyor: Rusya'dan dikkat çeken açıklama!

Gelişmekte olan ülkelerin uluslararası konularda daha çok söz sahibi olmasını amaçlayan Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin, 2006'da ‘BRIC’ grubunu kurdu. Grup adını, bu ülkelerin İngilizce baş harflerinden alıyor. 2011'de Güney Afrika'nın da katılmasıyla grubun adı ‘BRICS’ oldu. BRICS’i, G20’ye rakip olarak görenler de var.







Çin temasları sırasında Türkiye'nin BRICS’e katılmayı isteyip istemediği yönündeki soruya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Elbette isteriz, neden istemeyelim" cevabını verdi, ancak daha fazla detay paylaşmadı.





Bu açıklamadan hemen sonra Anadolu Ajansı (AA), Fidan'ın 10-11 Haziran tarihlerinde Rusya'da düzenlenecek BRICS dışişleri bakanları toplantısına katılacağını aktardı.





DW Türkçe'nin haberine göre Rus Sözcü Dmitry Peskov, Türkiye'nin BRICS'e üye olabileceğini, topluluğun bir sonraki zirvesinde konunun gündeme geleceğini söyledi. Sözcü, BRICS'e katılmak yönünde Türkiye'den gelen beyanı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.





Peskov'un işaret ettiği bir sonraki zirve toplantısı ise yine Rusya'nın ev sahipliğinde 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan kentinde yapılacak.





BRICS, G20'YE RAKİP Mİ?

2023'te alınan genişleme kararıyla birlikte Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri BRICS’e katıldı. Daha önce üyelik yönünde girişimde bulunan Arjantin başvurusunu geri çekerken, Suudi Arabistan katılım sürecini beklemeye aldı.





Her ikisi de ekonomi odaklı yapılar olan BRICS ve G20 topluluğu sık sık kıyaslamalara ve rekabet iddialarına konu oluyor. Ancak Brezilya, Çin, Hindistan, Güney Afrika ve Rusya her iki toplulukta da aynı anda varlık gösteren ülkeler.





Öte yandan NATO üyesi Türkiye'nin BRICS'e katılımının, Rusya ile ilişkilerine dair Batılı müttefiklerin eleştirilerine neden olabileceği yorumları yapılıyor.