Samanyolu Haber /Sağlık / Türkiye bu ilacı konuşuyor /17 Nisan 2020 21:22

Türkiye bu ilacı konuşuyor

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, laboratuvarda yaptıkları araştırmalar sonucunda corona virüsüne karşı kullanılmasını tavsiye ettiği etkili bir ilacın adını paylaştı. Sosyal medyada 'Dornaz alfa ilacı hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı' paylaşımından sonra bilim dünyasında tartışma başladı. Peki Dornaz alfa nedir, nasıl etki eder, corona virüsünün yol açtığı COVID-19'un tedavisinde etkili olabilir mi?

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Bir süredir laboratuvarda yaptığı çalışmalarla ilgili gelişmeleri sosyal medya hesabından aktaran Prof. Dr. Ercüment Ovalı’nın dün akşamki paylaşımı dikkat çekti. Ovalı, COVID-19 hastaları için Dornaz alfa ilacının klinik testlere alınmasını önerdi.

Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı, ilacın 20 yıldır kistik fibrozis hastalığında kullanıldığının altını çizerek, Dornaz alfa ilacının etkileri ile ilgili ayrıntılı bilgiler verdi. Dağlı, ilacın COVID-19 tedavisinde etkili olup olmayacağı konusunda önemli bir açıklama yaptı:

DORNAZ ALFA 20 YILDIR KULLANILIYOR

Dornaz alfa kistik fibrozis hastalığında yirmi yıldır nefes yollarında biriken yapışkan balgamın temizlenmesi için kullanılan bir ilaçtır. Yeni Zelanda'da COVİD-19 enfeksiyonunda deneysel olarak kullanılmıştır. ABD'li bir grup bilim adamı COVİD-19 nedeniyle kaybedilmiş kimselerin otopsi bulgularını kistik fibrozis gibi hastalıklar ile karşılaştıran bir görüş makalesi yeni yayınlanmıştır.

Yine bir grup bilim adamı Dornaz alfanın COVİD-19 enfeksiyonunda etkili olup olamayacağını incelemek üzere hazırladığı araştırma protokolü de yayınlanmıştır. Özetle, Dornaz alfanın COVİD-19 enfeksiyonunda kullanılması uzun zamandır dünya bilim kamuoyunda tartışılan bir konudur. Ancak etkin olduğunu gösteren bilimsel çalışma bulunmamaktadır.
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