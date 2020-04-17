Türkiye bu ilacı konuşuyor

Bir süredir laboratuvarda yaptığı çalışmalarla ilgili gelişmeleri sosyal medya hesabından aktaran Prof. Dr. Ercüment Ovalı’nın dün akşamki paylaşımı dikkat çekti. Ovalı, COVID-19 hastaları için Dornaz alfa ilacının klinik testlere alınmasını önerdi.







Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı, ilacın 20 yıldır kistik fibrozis hastalığında kullanıldığının altını çizerek, Dornaz alfa ilacının etkileri ile ilgili ayrıntılı bilgiler verdi. Dağlı, ilacın COVID-19 tedavisinde etkili olup olmayacağı konusunda önemli bir açıklama yaptı:





DORNAZ ALFA 20 YILDIR KULLANILIYOR





Dornaz alfa kistik fibrozis hastalığında yirmi yıldır nefes yollarında biriken yapışkan balgamın temizlenmesi için kullanılan bir ilaçtır. Yeni Zelanda'da COVİD-19 enfeksiyonunda deneysel olarak kullanılmıştır. ABD'li bir grup bilim adamı COVİD-19 nedeniyle kaybedilmiş kimselerin otopsi bulgularını kistik fibrozis gibi hastalıklar ile karşılaştıran bir görüş makalesi yeni yayınlanmıştır.





Yine bir grup bilim adamı Dornaz alfanın COVİD-19 enfeksiyonunda etkili olup olamayacağını incelemek üzere hazırladığı araştırma protokolü de yayınlanmıştır. Özetle, Dornaz alfanın COVİD-19 enfeksiyonunda kullanılması uzun zamandır dünya bilim kamuoyunda tartışılan bir konudur. Ancak etkin olduğunu gösteren bilimsel çalışma bulunmamaktadır.