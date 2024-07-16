Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye bu kareyi konuşuyor: Özel Harekat başkanı Bahçeli'nin elini öptü /16 Temmuz 2024 14:29

Türkiye bu kareyi konuşuyor: Özel Harekat başkanı Bahçeli'nin elini öptü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz'un yıl dönümünde Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret etti. Özel Harekat Başkanı Karadeniz'in, karşılama sırasında Bahçeli'nin elini öpmesi dikkat çekti.

SHABER3.COM

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 15 Temmuz'un 8'inci yıl dönümünde Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret etti.

BAHÇELİ'NİN ELİNİ ÖPTÜ

Bahçeli'yi Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz ve beraberindeki heyet karşıladı. Süleyman Karadeniz, karşılama sırasında Devlet Bahçeli'nin elini öptü.

Bahçeli, karşılamanın ardından 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan 51 polis anısına yapılan 'Özel Harekat Anıtı'na çelenk bırakıp, dua etti. Bahçeli, daha sonra Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret etti.

ZİYARET 10 DAKİKA SÜRDÜ

Basına kapalı gerçekleşen ziyaret 10 dakika sürdü. Ziyarette, Bahçeli'ye tablo hediye edildi. Bahçeli, tören mangasını selamlayarak Özel Harekat Başkanlığı'ndan ayrıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye bu kareyi konuşuyor: Özel Harekat başkanı Bahçeli'nin... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:06:00