Türkiye Buğday ithalatında dünya rekoru kırdı

Geçen yıl 9 milyon 750 bin ton buğday ithal ederek karşılığında 2 milyar 365 milyon dolar ödeyen Türkiye, yeni bir rekora imza attı. 2019 yılında ürettiğimiz buğdayın yüzde 52'si oranında ithalat yapan ülkemiz, 2020 yılında yüzde 48'le yine bir dünya rekoruna imza attı. CHP Genel Başkanı Tarım Politikalarından Sorumlu Başdanışmanı Orhan Sarıbal, anavatanı ülkemiz olan buğdaya AKP döneminde 72 milyon ton ithalata karşılık 19 milyar dolar ödendiğini belirterek, “Özellikle son 2 yıldır Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, üretilen buğdayın yarısına yakını ithal edildi. Her yıl ortalama 10 milyon ton buğday aldık. 2019'da ürettiğimiz buğdayın yüzde 52'si, 2020'de ise yüzde 48'i oranında ithalat yaparak ikinci kez tarihe geçtik” dedi.





Domatesi kota ile satabildiğimiz Rusya'dan ithal edilen buğdayın yüzde 67'sini aldığımızı kaydeden Sarıbal, şunları söyledi:





“Geçen yıl 9 milyon 750 bin ton ithal buğdayın 6.5 milyon tonunu Rusya'dan, 1 milyon tonunu Ukrayna'dan, 550 bin tonunu Kanada'dan, 400 bin tonunu Meksika'dan ve 300 bin tonunu da Litvanya'dan aldık. Dünyanın bir ucundaki Meksika'dan bile buğday alırken, üretimimiz 2003 yılından beri yerinde sayıyor. AKP döneminde yıllık ürettiğimiz buğday miktarı ortalama 20.2 milyon ton oldu.”



