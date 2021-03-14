Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye - Bulgaristan arasında borç krizi: Kira borçlarını ödemediler /14 Mart 2021 09:52

Türkiye - Bulgaristan arasında borç krizi: Kira borçlarını ödemediler

Kapıkule Sınır Kapısı’nda TCDD’ye ait binalarda kiracı olan Bulgar taşımacılar, kira bedellerini ödemedi. Sözleşmeye bu konuda yaptırım hükmü konulmadığı ortaya çıktı

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Kapıkule Sınır Kapısı'nda Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait binalarda kiracı olan Bulgar taşımacıların ödemediği kira bedellerinin, sözleşmeye yaptırım hükmü konulmadığı için tahsil edilemediği ortaya çıktı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'ye sunduğu bir önergeyle kira bedellerinin neden tahsil edilemediğini sordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise Bulgarlarla yapılan ikili anlaşmalarda, kira bedelini ödemeyenler için yaptırım hükmü olmadığını, bu nedenle tahsilatta güçlük yaşandığını açıkladı.

165 BİN EURO BORÇ

Sayıştay, bir Bulgar şirketinin 165 bin 248 Euro borcu bulunduğu halde hakkında işlem yapılmadığını tespit etti.

Türkiye ile Bulgaristan arasında Svilengrad-Kapıkule Demiryolu arasındaki sınır hizmetlerine ilişkin anlaşma 17 Ocak 2006 tarihinde imzalanmıştı.


Anlaşmaya göre, TCDD tarafından Bulgar taşımacı şirketlerine kiralanan binalardan aylık metrekare başına 45 Euro ücret alınıyor. Bu kapsamda 5 Bulgar şirketi bina kiraladı. Sayıştay'ın yaptığı incelemede, bir şirketin 2019 yılında ödenmemiş toplam 165 bin 248 Euro borcu bulunmasına rağmen idare tarafından herhangi bir işlem yapılmadığı belirlendi. Bulgarlar borçlarını ödemedi. Kiraların tahsilinin ise yaptırım hükmü olmadığı için yapılamadığı belirtildi.

UYARIYORUZ ANCAK ÖDEME YAPMIYORLAR
Bakan Adil Karaismailoğlu, birikmiş alacakların 2019 üçüncü çeyreğine kadar ödenmesi gerektiğinin Bulgaristan heyetine bildirildiğini ve heyetin ödemelerin 3 ayda bir yapılmasının en iyi çözüm olduğunu belirterek teklifi oy birliği ile kabul ettiğini söyledi.

Ancak buna rağmen Bulgaristan tarafından ödemelerin henüz yapılamadığını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, “Pandemi nedeniyle Türkiye-Bulgaristan Ortak Sınır Komisyon toplantısı yapılamadı” dedi.
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