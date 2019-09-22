"Türkiye büyük bir oyuna getiriliyor"

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin, Türkiye’yi bölgedeki enerji kaynaklarından dışlama yönünde ilerlediğini vurgulayarak, “AKP, yanlış ve öngörüsüz dış politikasıyla Türkiye’yi bölgede yalnızlaştırdı. Suriye’ye odaklanıp, Mısır’la İhvan hamiliği kavgasına tutuşarak, İsrail’le, Lübnan’la didişerek büyük bir oyuna getiriliyor. Doğu Akdeniz’de çıkarlarımızı tehlikeye atarken, ülkemizin bölgedeki 3 trilyon dolarlık doğalgaz üzerindeki haklarını koruyamıyor” dedi.





Toprak, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toprak, “Mısır, İsrail, Yunanistan ve GKRY işbirliğine gidip, enerji anlaşmaları imzalarken, iktidar Mısır’ın içişlerine müdahale edip, İhvan’ı sahiplenen politikalarıyla, 2012’den bu yana Mısır’la diplomatik ve ekonomik ilişkilerin kopmasına zemin oluşturdu. Bölgedeki enerji pastasını paylaşmak üzere kurulan EASTMED oluşumunda Mısır, İsrail, GKRY, Yunanistan, Lübnan, Ürdün yer alırken, Türkiye çoğuyla sorunlu olduğu bu ülkeler tarafından EASTMED’den dışlandı. İktidarın Kudüs ve Gazze konusunda, İsrail ile diplomatik ilişkileri kesme pahasına sahiplenip destek verdiğimiz Filistin, İsrail ile birlikte EASTMED’de yer aldı. Suriye’deki müttefikimiz Rusya, iktidarın yakın dostu Katar Türkiye’ye değil GKRY’ye destek verdi” ifadelerini kullandı. Toprak, şunları kaydetti:





‘Olumlu, ama yeterli değil’





“Birleşmiş Milletler’in (BM) Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve karasuları ile ilgili kararları ve uluslararası deniz hukuku sözleşmelerine rağmen, Türkiye ve KKTC’nin hakları, GKRY, Yunanistan, İsrail, Mısır tarafından gasp edilmek isteniyor. ABD’nin ve AB’nin de desteklediği EASTMED’de, Türkiye dışlanırken, KKTC tümden yok sayılıyor. Aralarında yaptıkları MEB Sınırlandırma anlaşmalarıyla, ilan ettikleri münhasır bölgelerde uluslararası şirketlere ruhsat veren bu ülkeler, Türkiye’ye karşı siyasi-askeri ve ekonomik bir ittifakı hedeflemektedir. Hükümetin bölgeye gönderdiği sismik araştırma ve sondaj gemileri önemli bir adım, ancak yeterli değil.”





“Türkiye’nin anakara ve KKTC’nin ada karasularından kaynaklanan haklarının yok sayılmak istendiğini” kaydeden Toprak, “Oysa 3 trilyon dolarlık enerji pastasını oluşturan rezervlerin yüzde 10-20’si dahi karasularımızda çıkarıldığında, 300-600 milyar dolarlık gelirle Türkiye’nin 453 milyar dolarlık dış borcu sıfırlanabilecektir. Ayrıca en uygun ve güvenli güzergâhın 4.7 milyar dolarlık maliyetle, Türkiye’den geçecek boru hattı olduğu çok önceden kabul gördüğü halde, gelinen aşamada bu seçenek rafa kalkmış durumdadır. İktidar, Suriye üzerinden Doğu Akdeniz’de oyuna getirildiğinin hâlâ farkında değildir.”