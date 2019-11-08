Samanyolu Haber /Politika / Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde demokrasi adına kara tablo /08 Kasım 2019 21:55

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde demokrasi adına kara tablo

Meclis'te kamuoyunu yakından ilgilendiren pek çok konuda komisyon kurulmadığı ortaya çıktı. Yanıtlanmayan soru önergesi sayısı ise 10 binin üzerinde.

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Meclis'e sunulan pek çok kanun teklifinin Genel Kurul gündemine bile getirilmediği, Soma'daki maden kazaları, Diyarbakır, Ankara ve Suruç saldırıları, Atatürk Havalimanı saldırısı, Manisa'daki askerlerin zehirlenmesi, 'Man Adası' belgesi, EYT gibi kamuoyunu ilgilendiren önemli konularda komisyon kurulmadığı ortaya çıktı. Yanıtlanmayan soru önergesi sayısı ise 10 binin üzerinde.

Meclis'e sunulan 2 bin 332 kanun teklifinden yalnızca 123 tanesi Genel Kurul gündemine girebildi. Genel Kurul'a gelen tekliflerden de 46'sı kanunlaştı, 1'inde ise iç tüzük değişikliği oldu. 

PEK ÇOK KONUDA KOMİSYON KURULMADI

2 bin 209 kanun teklifi, ilgili komisyonlarda kaldı. 2 bin 56 meclis araştırması önergesinden 2 bin 1'i Genel Kurul'da gündem edilirken, bazı başlıklarda Meclis'te komisyon dahi kurulmadı.

Komisyon kurulmayan konular arasında, Soma'daki maden kazaları, Diyarbakır, Ankara ve Suruç saldırıları, Atatürk Havalimanı saldırısı, Manisa'daki askerlerin zehirlenmesi, 'Man Adası' belgesi, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) gibi kamuoyunu ilgilendiren önemli konular bulunuyor.

Ayrıca Meclis'e sunulan 20 bin 76 önergeden de 8 bin 320'si cevaplandırıldı.
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