Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye çekilse de 1.5 milyar dolarlık cezayı ödeyecek /22 Temmuz 2025 17:09

Türkiye çekilse de 1.5 milyar dolarlık cezayı ödeyecek

Türkiye ‘ihlal’ ettiği anlaşmadan çekildi; 1 milyar dolar ceza ödenecek! CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, 21 Temmuz 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye’nin Irak ile olan 1973 tarihli boru anlaşmasından 2026 yılı Temmuz ayı itibariyle çekileceğini belirten karara tepki gösterdi. Uluslararası Tahkim’in Türkiye’ye, bu boru hattında izinsiz petrol taşıması nedeniyle 1,5 Milyar Dolarlık ceza kestiği ortaya çıktı. Türkiye’nin 500 milyon dolar alacağı olduğu için ceza miktarı 1 milyar dolara düştü. Deniz Yavuzyılmaz, “Kesilen 1 milyar dolarlık cezayı AKP’li yöneticiler ödesin!” diyerek ‘çekilme’ kararına tepki gösterdi.

SHABER3.COM

TR724'ün haberinde yeralan bilgilere göre, Resmî Gazete’deki ilgili kararı ve BOTAŞ verilerini paylaşan Deniz Yavuzyılmaz şu ifadeleri kullandı:

AK Parti, 50 yıllık Türkiye-Irak ham petrol boru hattı anlaşmasını iptal etti!

Uluslararası Tahkim’in Türkiye’ye, bu boru hattında izinsiz petrol taşıması nedeniyle verdiği 1 Milyar Dolarlık cezayı, cezaya sebep olan AK Partili beceriksiz yöneticiler ödesin!

Peki neden?

AK Parti, 2014-2018 yılları arasında; Irak Merkezi Hükümeti’nin onayı olmadan Kuzey Irak Kürt Yönetimi ile anlaşarak Irak-Türkiye ham petrol boru hattından petrol taşıdı.

Irak Merkezi Hükümeti, Türkiye’yi bu izinsiz taşımayla ilgili, Irak ve Türkiye arasında 1973 yılında imzalanan bir uluslararası anlaşmayı dayanak göstererek dava etti.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi aldığı kararla

1973 imzalı anlaşmaya dayanarak;

1.) Türkiye’yi izinsiz petrol taşıdığı için 1,5 Milyar Dolar ödemeye mahkum etti.

2.) Türkiye’nin her yıl Irak’tan alması gereken boru hattı ücretinden, o yıllar içinde mahrum bırakılması nedeniyle, Türkiye’nin 500 Milyon Dolar alacağı olduğuna karar verdi.

Sonuç; AK Parti bir kurnazlık yapayım derken her şeyi eline yüzüne bulaştırdı. Türkiye’yi 1 Milyar Dolarlık bir cezanın altına soktu.

Güncel kur’la ceza 40 Milyar Lira!

Irak’tan Türkiye’ye tam 25 aydır petrol taşınmıyordu.

Şimdi de Cumhurbaşkanı Kararıyla bir yıl öncesinden haber vermek kaydıyla 50 yıllık anlaşmadan 2027 yılı Temmuz ayında çıkılacağı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Peki Tahkimin verdiği cezaya ne oldu 

1 Milyar Dolarlık ceza aynen duruyor!

Anlaşılıyor ki, AK Parti ilerleyen yıllarda yine Irak Bölgesel Kürt Yönetimi üzerinden petrol taşımanın yollarını arıyor.

1973 imzalı anlaşma olmazsa tahkime dayanak kalmaz ve yeni cezada almayız iddiasından hareket ediyor.

Yani yeni kurnazlıklara, yeni tahkimlere, yeni cezalara kapı aralıyor.

AK Parti, Türkiye’nin yine başını belaya sokma yolunda!

Not: AK Parti’nin 2014-2018 arasındaki bu petrolü, boru hattı üzerinden veya tankerle nasıl, hangi şirketlere, hangi paralar karşılığı taşıttığı da bir Yüce Divan konusudur.

Kaynak: Resmi Gazete, BOTAŞ Resmi Verileri






Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye çekilse de 1.5 milyar dolarlık cezayı ödeyecek Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:11:01