Türkiye çekilse de 1.5 milyar dolarlık cezayı ödeyecek





Irak Merkezi Hükümeti, Türkiye’yi bu izinsiz taşımayla ilgili, Irak ve Türkiye arasında 1973 yılında imzalanan bir uluslararası anlaşmayı dayanak göstererek dava etti.

Kaynak: Resmi Gazete, BOTAŞ Resmi Verileri





















TR724'ün haberinde yeralan bilgilere göre, Resmî Gazete’deki ilgili kararı ve BOTAŞ verilerini paylaşan Deniz Yavuzyılmaz şu ifadeleri kullandı:AK Parti, 50 yıllık Türkiye-Irak ham petrol boru hattı anlaşmasını iptal etti!Uluslararası Tahkim’in Türkiye’ye, bu boru hattında izinsiz petrol taşıması nedeniyle verdiği 1 Milyar Dolarlık cezayı, cezaya sebep olan AK Partili beceriksiz yöneticiler ödesin!Peki neden?AK Parti, 2014-2018 yılları arasında; Irak Merkezi Hükümeti’nin onayı olmadan Kuzey Irak Kürt Yönetimi ile anlaşarak Irak-Türkiye ham petrol boru hattından petrol taşıdı.Uluslararası Tahkim Mahkemesi aldığı kararla1973 imzalı anlaşmaya dayanarak;1.) Türkiye’yi izinsiz petrol taşıdığı için 1,5 Milyar Dolar ödemeye mahkum etti.2.) Türkiye’nin her yıl Irak’tan alması gereken boru hattı ücretinden, o yıllar içinde mahrum bırakılması nedeniyle, Türkiye’nin 500 Milyon Dolar alacağı olduğuna karar verdi.Sonuç; AK Parti bir kurnazlık yapayım derken her şeyi eline yüzüne bulaştırdı. Türkiye’yi 1 Milyar Dolarlık bir cezanın altına soktu.Güncel kur’la ceza 40 Milyar Lira!Irak’tan Türkiye’ye tam 25 aydır petrol taşınmıyordu.Şimdi de Cumhurbaşkanı Kararıyla bir yıl öncesinden haber vermek kaydıyla 50 yıllık anlaşmadan 2027 yılı Temmuz ayında çıkılacağı Resmi Gazete’de yayınlandı.Peki Tahkimin verdiği cezaya ne oldu1 Milyar Dolarlık ceza aynen duruyor!Anlaşılıyor ki, AK Parti ilerleyen yıllarda yine Irak Bölgesel Kürt Yönetimi üzerinden petrol taşımanın yollarını arıyor.1973 imzalı anlaşma olmazsa tahkime dayanak kalmaz ve yeni cezada almayız iddiasından hareket ediyor.Yani yeni kurnazlıklara, yeni tahkimlere, yeni cezalara kapı aralıyor.AK Parti, Türkiye’nin yine başını belaya sokma yolunda!Not: AK Parti’nin 2014-2018 arasındaki bu petrolü, boru hattı üzerinden veya tankerle nasıl, hangi şirketlere, hangi paralar karşılığı taşıttığı da bir Yüce Divan konusudur.