Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye, çift aşılı İngiltere yolcuları için PCR testi şartını kaldırdı /02 Ekim 2021 18:45

Türkiye, çift aşılı İngiltere yolcuları için PCR testi şartını kaldırdı

Türkiye, iki aşısını da tamamlamış İngiliz turistler için PCR testi zorunluluğunu kaldırdığını açıkladı. Turizm acentaları kararı, "Türkiye'ye seyahat etmek bundan daha kolay olamazdı" ifadeleriyle duyurdu.

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İngiliz Independent gazetesi, Türkiye’nin çift aşılı Birleşik Krallık yolcuları için PCR testi şartını kaldırdığını aktardı. Gazetedeki açıklamaya göre, Türkiye’ye ziyaret eden Birleşik Krallık yolcularının iki aşılarını yaptırmış olmaları veya 72 saat önce alınan bir negatif PCR testi, varıştan 48 saat önce alınan negatif antijen testi, veya yeni tip Koronavirüs (Covid-19) atlatıldığına dair belgelerden sadece birini göstermesi yeterli.

İngiltere, 22 Eylül’de verdiği kararla Türkiye’yi kırmızı listeden çıkarmıştı. O günden bu yana Türkiye, İngiliz turistler için popüler destinasyonlarından biri haline geldi.

İngiltere’deki Türk Turizm Kurulu yaptığı açıklamada, “Türkiye, bu ay ve sonrasında İngiltere’nin dört bir yanından gelen yolcuları tekrar ağırlamak için çok heyecanlı. İngiltere hükümetinin kırmızı liste kararının ardından, PCR testi zorunluluğunun da kaldırıldığı Türkiye’ye seyahat etmez daha kolay olamazdı” ifadelerinde bulundu.
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