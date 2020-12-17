Türkiye şaşkın... Çin Alman aşısını tercih etti

Bloomberg'de yer alan habere göre Çin'de koronavirüs aşısının alımını gerçekleştirecek olan Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. isimli şirket Mart ayında BioNTech ile aşıyı geliştirme ve pazarlama konusunda anlaşmaya varmıştı. Şirket ilk 50 milyon doz için 300 milyon dolar ödeme yapacak.







Alman aşı üreticisinin Çin'e 2021'in sonuna dek en az 100 milyon doz aşı sağlayacağı ifade edildi.





TÜRKİYE 50 MİLYON DOZ ÇİN AŞISI SİPARİŞ ETTİ





Türkiye geçtiğimiz günlerde henüz testleri tamamlanmayan Çin aşısından 50 milyon doz sipariş verdiğini belirtmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "aşıyı beğenmezsek geri iade ederiz" şeklinde bir çıkışta bulunurken IPSOS tarafından yapılan ankete göre Türkiye'de halkın sadece %11'i Çinli Sinovac şirketinin üreteceği aşıya güveniyor. Aynı araştırmaya göre halkın yine sadece %43'ü aşı yaptırmaya sıcak bakıyor.