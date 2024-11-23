Türkiye cinnet geçiriyor! Dünyanın en sinirli 2. ülkesi oldu

Şiddetin yükselişinde ataerkil kültürün, eğitim sistemindeki eksikliklerin ve kötüleşen sosyoekonomik koşulların doğrudan etkili olduğu belirtiliyor.





Sözcü'den Mahir Ağar'ın haberine göre Gallup’un 'Global Emotions' raporuna göre Türkiye, sinirlilik sıralamasında geçen yıl üçüncü sırada yer alırken, bu yıl dünyanın en sinirli ikinci ülkesi oldu.Toplumun farklı kesimlerinde yaşanan trajik olaylar, yalnızca bireysel değil, sosyal bir sorun olarak da dikkat çekiyor.Son olarak, Ankara’da elektronik kelepçe takılı bir şüphelinin iki kişiyi öldürmesi, adalet ve güvenlik sistemine dair soruları yeniden gündeme getirdi.Boşanma sürecinde eşini öldüren erkekler ve aile içi şiddet olaylarının artışı, kadın cinayetlerini bir kez daha toplumun öncelikli sorunlarından biri haline getiriyor.Öte yandan, çocuklar arasında çıkan bir tartışmanın ölümle sonuçlanması, şiddetin yalnızca yetişkinler arasında değil, genç bireyler arasında da tehlikeli boyutlara ulaştığını gösteriyor.Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre 2024'ün ilk on ayında 344 kadın cinayeti işlenirken aynı dönemde toplam 207 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulundu.Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcisi Esin İzel Uysal, Ekim ayında 48 kadın cinayeti ve 23 şüpheli kadın ölümü yaşandığını açıkladı.Bu verilerin 2010 yılından bu yana kaydedilen en yüksek oran olduğunu belirten Uysal, kadın cinayetlerindeki artışın temel nedenlerini sıraladı."Kadın cinayetlerinin artmasının en önemli nedenlerinden biri, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un etkin bir şekilde uygulanmaması. Bu yasa tartışmaya açıldıkça, kadınlar öldürülüyor," diyen Uysal, cezasızlık politikasının da bu artışı körüklediğine dikkat çekti."Kadınlara şiddet uygulayanların ve cinayet faillerinin cezasız kalması, diğer potansiyel faillere cesaret veriyor," ifadelerini kullanan Uysal, hükümetin aile odaklı politikalarının da cinayetlerdeki artışta etkili olduğunu vurguladı.Uysal, Ekim ayında kadınların %54’ünün evlerinde öldürüldüğünü ve %40’ının evli oldukları erkekler tarafından katledildiğini belirterek, "İktidar güçlü aile vurgusu yaptıkça, o ailelerin içinde kadınlar ve çocuklar yaşam haklarını kaybediyor, öldürülüyor. Artık erkekler, kendi çocuklarını dahi öldürmeye başladı," dedi.Kadınları korumanın en etkili yolunun 6284 sayılı yasanın uygulanmasından geçtiğini söyleyen Uysal, yetkililere çağrıda bulundu: "Kadınların yaşaması için bu yasanın etkin bir şekilde uygulanması şart."-İstanbul Esenyurt'ta, birlikte yaşadığı kadını başka biriyle gören adam silahla eve baskın yaptı. Kaçmaya çalışan adam 3. kattan düşüp hayatını kaybetti.-Mersin'de, kayıp olarak aranan Aybeniz Top, birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürüldü.-İstanbul Pendik'te okul servisinde, şoför B.K. tartıştığı G.Ö.'yü öldürdü ve ardından intihar teşebbüsünde bulundu.Sakarya Adapazarı'nda, Şelale Mırzalı 3 aylık sevgilisi tarafından sokakta vurularak öldürüldü.-İstanbul Esenyurt'ta, kavga ettiği kardeşini silahla vurarak öldüren şüpheli, ardından kendisini eve kilitledi.-İstanbul'da 14 ve 17 yaşlarındaki iki çocuk arasında silahlı kavga çıktı. 14 yaşındaki çocuk, vurularak hayatını kaybetti.-Ankara'da Sinan Ateş cinayeti davasında, Ateş'in ablasına saldırıyı azmettirmekle suçlanan zanlı, ev hapsindeyken boşanma aşamasındaki eşi ve sevgilisi olduğu öne sürülen kişiyi öldürdü.-Şanlıurfa'da bir kadın evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.