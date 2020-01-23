Türkiye çok kötü küme düştü

Almanya merkezli ve 118 ülkede faaliyet gösteren örgütün her sene yayımladığı Yolsuzluk Algı Endeksi'nde bu yılki verilerin kamuoyuyla paylaşıldığı indekse göre Türkiye 2012 yılından beri 10 puan kaybederek ciddi bir düşüş yaşadı.







Euronews'te yer alan habere göre ülkedeki karar alma süreçlerinde danışma mekanizmasının çok düşük bir düzeyde kaldığı vurgulanan raporda hükümetin sivil toplum kuruluşlarına baskı uyguladığı belirtildi. Son yıllarda en az bin 500 vakıf ve derneğin kapatılarak mallarına el konduğu hatırlatılan raporda sivil toplum liderlerini taciz, tutuklama ve yargılamaların sürdüğü ifade edildi.







Türkiye'nin de içinde değerlendirildiği Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki ülkelerde genel olarak güçler ayrılığının düşük düzeylerde kaldığı belirtilen raporda devlet kaynaklarının seçimler hedefli kullanılmasının, siyasi partilerin fonlanmasındaki belirsizliklerin ve çıkar çatışmalarının yaygın olduğu vurgulandı.







Bölgede sadece Gürcistan (56), Belarus (45) ve Karadağ(45) küresel ortalamanın üzerinde yer alırken Türkmenistan(19), Özbekistan (25) ve Tacikistan (25) son sıraları paylaştı.





Denetleme ve düzenleme kuruluşları üzerindeki siyasi etkinin çok yüksek olduğu belirtilen bölgede yargı bağımsızlığının yetersiz olması ve basın özgürlüğündeki sınırlamalar gücün tek bir odakta toplanmasına yol açtığı ifade edildi.





Raporda ayrıca Avrupa Birliği'ne girme hedefi olan 6 Batı Balkan ülkesi ve Türkiye'de herhangi bir gelişme kaydedilmediği ifade edildi.





Yolsuzluk karşıtı gösteriler 2019'da hız kazandı





Dünya genelinde yolsuzluk karşıtı hareketlerin hızlandığı belirtilen raporda milyonlarca insanların hükümetlerdeki yolsuzluğa karşı seslerini yükselttiği vurgulandı.





Küresel anlamda yolsuzluk algısı ortalaması 100 üzerinden 43 olurken 180 ülkenin üçte ikisi 50 puanın altında kaldı.





Bölgesel bazda en yüksek ortalamayı 66 ile Batı Avrupa ve Avrupa Birliği alırken en düşük ortalama 32 ile Sahra Altı Afrika'da görüldü.





Yolsuzluk algısının en düşük olduğu ülkeler Danimarka ve Yeni Zelanda





Yolsuzluk algısı endeksinde ilk sırayı 87 puanla Danimarka ve Yeni Zelanda paylaşırken onları 86 puanla Finlandiya izledi.





Listenin son sıralarında 9 puanla Somali, 12 puanla Güney Sudan ve 13 puanla Suriye yer aldı.







2012 yılından beri sadece 22 ülkede gelişme kaydedilirken 21 ülkenin puanı ciddi oranda azaldı.