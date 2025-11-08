Türkiye çözmek mi istemedi? Rojin Kabaiş'in sır ölümünü İspanya'da yapılan inceleme aydınlatabilir





SAVCI, “VERİYE ERİŞEMEDİK” DEMİŞTİ

ROJİN KABAİŞ’İN BABASINA TEHDİT MESAJLARI

Van’da kaybolduktan 19 gün sonra ölü bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Adli Tıp raporundaki yeni bulguların ardından genç kızın telefonu çözülmek üzere İspanya’daki kriminal birime gönderiliyor.Van’da 27 Eylül 2024’te kaybolan ve 19 gün sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Adli Tıp raporunda yer alan yeni bulgular ve dijital delil incelemeleriyle birlikte dosyada önemli ilerlemeler kaydedildi.Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, soruşturmanın son durumuna ilişkin açıklamasında, Rojin’in telefonunun kritik veriler içerdiğini belirtti. Kara, “Rojin’in kaybolmadan önceki 24 Eylül öncesine ait bazı verileri Google hesabı üzerinden temin ettik. Ancak 24–27 Eylül arasındaki kayıtlar olayın aydınlatılmasında çok önemli. Telefonun modeli nedeniyle şu ana kadar veriye erişemedik” dedi.Rojin Kabaiş’in ölüm nedenine ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunda, cinsel saldırı, travma ya da zehirlenme bulgusuna rastlanmadığı belirtildi. Ancak incelemede, genç kızın intravajinal ve göğüs bölgesinde iki farklı erkek DNA’sı tespit edildi.Sabah’a konuşan Başsavcı Kara, bu DNA örneklerinin Rojin’in bedeninin taşınması veya sonrasındaki süreçte bulaşmış olma ihtimalinin araştırıldığını söyledi. “DNA eşleşmelerini tamamlayarak olayı tüm yönleriyle aydınlatmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.Öte yandan adalet arayışını sürdüren baba Nizamettin Kabaiş, son günlerde tehdit mesajları aldığını açıkladı. Kabaiş, “Kızımın ölümüyle ilgili gerçeğin ortaya çıkması için mücadelemi sürdüreceğim” dedi.Yetkililer hem dijital delil incelemesi hem de DNA eşleşmeleri tamamlandığında Rojin Kabaiş’in ölümüne dair soruşturmada yeni bir aşamaya geçileceğini belirtti.