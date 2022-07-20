Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın net rezervi 20 yılın en düşük seviyesinde /20 Temmuz 2022 20:18

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın net rezervi 20 yılın en düşük seviyesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) net rezervi 8 Temmuz haftasında 6,1 milyar dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın net rezervi 20 yılın en düşük seviyesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) net rezervleri 20 yılın en düşük seviyesine geriledi. TCMB verilerine göre, 8 Temmuz haftası itibariyle net rezervler 6,1 milyar dolar olarak kaydedildi. Bir önceki hafta bu rakam 7,5 milyar TL olmuştu. Böylelikle net rezervlerde Nisan 2002'den bu yana en düşük seviye izlendi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 8 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 922 milyon dolar azalarak 58 milyar 867 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 1 Temmuz'da 59 milyar 789 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 370 milyon dolar azalışla 41 milyar 154 milyon dolardan 39 milyar 784 milyon dolara indi. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 8 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 291 milyon dolar azalarak 100 milyar 942 milyon dolardan 98 milyar 651 milyon dolara düştü.
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