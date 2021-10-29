Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında /29 Ekim 2021 10:56

Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 28 Ekim 1923’te Çankaya Köşkü’nde silah arkadaşları ve milletvekillerinin bulunduğu bir yemekte “Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz” sözüyle imparatorluktan cumhuriyete geçileceğini duyurdu.

SHABER3.COM

Bir gün sonra, takvimler 29 Ekim’i gösterdiğinde, bir gün önce dediği gibi Cumhuriyet kuruldu. Mustafa Kemal Atatürk, ülkenin ilk cumhurbaşkanı seçildi.

Yeni yönetim şeklini kutlamak için Ankara Kalesi’nden 100 pare top atışı yapıldı. Cumhuriyet’in kuruluşu sokaklarda sevinçle karşılandı.

‘Cumhuriyet’ demek, Kurtuluş Savaşı sırasında Batılı ülkelerin işgal ettiği ülkede bağımsızlık anlamına geliyordu. Ayrıca artık padişaha ‘kulluk’ bitmiş, ‘yurttaşlığa’ geçilmişti.

Hasan Tahsin, Yörük Ali, Sütçü İmam ve Halide Onbaşı gibi onlarca kahramanın, Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğindeki mücadelesinin ardından kurulan Cumhuriyet bugün 98 yaşında!
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında Sonraki Haber >>

Canlı yayındaki soru Melih Gökçek'i çıldırttı

Canlı yayındaki soru Melih Gökçek'i çıldırttı

15 Temmuz'da tanklara zırh delici mermileri kim sıktı?

15 Temmuz'da tanklara zırh delici mermileri kim sıktı?

Gergerlioğlu’ndan Şentop’a: Bahçeli emretti, sahte tutanakla beni Meclis’ten attınız

Gergerlioğlu’ndan Şentop’a: Bahçeli emretti, sahte tutanakla beni Meclis’ten attınız

AKP üyesi vatandaştan partisine tepki

AKP üyesi vatandaştan partisine tepki

BM kürsüsünde konuşan dinazor bakın neler dedi

BM kürsüsünde konuşan dinazor bakın neler dedi

GBT yaptığı kadına Instagram'dan 'yürüyen' güvenlik görevlisi!

GBT yaptığı kadına Instagram'dan 'yürüyen' güvenlik görevlisi!

NBA Yıldızının Çin protestosu sürüyor

NBA Yıldızının Çin protestosu sürüyor

AKP toplantısında dikkat çeken sözler: Üye olmuyorlar başkanım!

AKP toplantısında dikkat çeken sözler: Üye olmuyorlar başkanım!

CHP'li ve AKP'li milletvekilleri canlı yayında böyle kavga etti

CHP'li ve AKP'li milletvekilleri canlı yayında böyle kavga etti

Kurbağalıdere'de su samuru görüntülendi

Kurbağalıdere'de su samuru görüntülendi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:30:15