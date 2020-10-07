‘Türkiye, Dağlık Karabağ’a askerî müdahalede bulundu’

Bakü’ye açıktan destek veren Ankara’nın Dağlık Karabağ’a Suriye’den cihatçı gönderdiği iddiaları tartışmalara neden olurken, Fransa’dan benzer bir açıklama daha geldi.







Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Türkiye’nin Dağlık Karabağ’daki silahlı çatışmalara askerî müdahalede bulunduğu açıkladı.





Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, “Dağlık Karabağ’daki çatışmadan gelen haber, Türkiye’nin askerî müdahalesi olduğu yönünde. Bu, çatışmanın uluslararasılaştırma tehdidini taşıyor. Biz kendimiz bundan her türlü kaçınmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.





Taraflara masaya oturma çağrısı yapan Le Drian, şunları söyledi:





“Fransa, her iki tarafın en kısa zamanda hiçbir ön koşul olmaksızın tüm askeri eylemlere son vermesi ve görüşmelere başlaması gerektiğini savunuyor. Görüşmeler olumlu sonuçlara getirmeli, çok uzun zaman alsa da.





Tarafların ön koşullar sürmesi sonuç elde etmeye izin vermeyecek. Ateşkesin sağlanması ve müzakere masasına oturulması gerekiyor.”