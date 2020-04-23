Samanyolu Haber /Gündem / “Türkiye dahil 11 ülkede 25 binden fazla ‘kayıp ölüm’ var” /23 Nisan 2020 12:32

“Türkiye dahil 11 ülkede 25 binden fazla ‘kayıp ölüm’ var”

Türkiye’nin de aralarında olduğu 11 ülkedeki ölümler, geçen yıl ile karşılaştırıldı. Kovid-19’dan yaşamını yitirenlerin sayıları çıkıldığında son bir ayda ölüm sayılarında 25 binden fazla açıklanamayan artışı olduğu anlaşıldı.

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Araştırmada Türkiye’den İstanbul’un yanı sıra ABD’nin New York kenti, İspanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İsveç, İngiltere, İsviçre ve Endonezya verileri incelendi. 11 ülkenin verilerine göre mart-nisan ayı arasında yaşamını yitirenlerin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre çok daha yüksek. Bu ülkelerde toplam ölüm rakamları, Kovid-19’dan ölenleri de kapsıyor ancak salgından ölenlerin sayısı çıkarıldığında bile rakamların geçmiş yıllara göre daha fazla olması, birçok kişinin tedavi imkanı bulamadığı için öldüğü veya kayıtlara geçmeyen Kovid-19 ölümleri ihtimalini gündeme getiriyor. New York Times gazetesinin araştırmasında incelenen kentlerden biri olan Paris’te her gün ölenlerin sayısı, normal bir yılda ölenlerin sayısından iki kat fazla olduğu ortaya çıktı. New York kentinde bu oran dört kat civarında.

İSTANBUL’DA 5 HAFTADA 2100 FAZLA ÖLÜM
İstanbul’un 9 Mart-12 Nisan tarihlerine ait ölüm oranlarının da incelendiği araştırmada, geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında bu tarihler arasında 2 bin 100 civarında fazladan ölüm gerçekleştiğini, bunun da Türkiye geneli için açıklanan resmi Kovid-19 ölüm rakamlarının yaklaşık iki katı olduğuna dikkat çekildi. İstanbul’da mart ayında, ölümlerde görülen artışın, şubat ayında virüse yakalanan kişilerden kaynaklanmış olabileceği ihtimali öne sürüldü.
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