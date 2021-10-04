Türkiye’de 1 ayda 9 Filistinli ortadan kayboldu









Filistin medya kuruluşu Paltoday’de, kayıp Filistinlilerin adları yayımlandı. Kayıplardan Abdel Rahman Abu Navah’ın kardeşi Mahmud Abu Navah Filistin medyasına, ağabeyinin İstanbul/Beylikdüzü’nde emlak üzerine çalışan biriyle buluşmadan hemen önce kaybolduğunu söyledi. Ağabeyinin 8 yıldır Filistinli ya da başka Arap ülkelerinden kişilere Türkiye’den gayrimenkul alımında danışmanlık yaptığını belirten Mahmud Abu Navah, Interpol ile Filistin Ankara Büyükelçiliği’nin müdahalelerine rağmen ağabeyinin akıbetine dair hiçbir bilgiye ulaşılamamasından üzüntü duyduğunu söyledi.









Üst soldan sağa: Maha Sarhan, Süleyman Abu Gibni, Abdul Rahman Abu Nawah, Sami Al Bazci, Ahmed Al Qishavi

Alt soldan sağa: Selman Abu Taha, Nahiz Al Kefarneh, Muhammed Salhab, Alaaddin Hamada





Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosu Ahmet Demirer, Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Dik’le görüşmesinde; Türkiye’de kaybolan Filistinlilerin Türkiye emniyeti tarafından gözaltına alınmadığı ve bulunmaları için her türlü çabanın gösterildiğini söylemişti.





Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de Türkiye makamlarına kayıp Filistinlilerin bulunması için azami çaba gösterme çağrısı yapmıştı.