Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye’de 1 ayda 9 Filistinli ortadan kayboldu /04 Ekim 2021 13:23

Türkiye’de 1 ayda 9 Filistinli ortadan kayboldu

Filistin medyasında yer alan haberlere göre, Türkiye’de 1 ay içinde kaybolan Filistin vatandaşlarının sayısı 9’a yükseldi.

SHABER3.COM



Filistin medya kuruluşu Paltoday’de, kayıp Filistinlilerin adları yayımlandı. Kayıplardan Abdel Rahman Abu Navah’ın kardeşi Mahmud Abu Navah Filistin medyasına, ağabeyinin İstanbul/Beylikdüzü’nde emlak üzerine çalışan biriyle buluşmadan hemen önce kaybolduğunu söyledi. Ağabeyinin 8 yıldır Filistinli ya da başka Arap ülkelerinden kişilere Türkiye’den gayrimenkul alımında danışmanlık yaptığını belirten Mahmud Abu Navah, Interpol ile Filistin Ankara Büyükelçiliği’nin müdahalelerine rağmen ağabeyinin akıbetine dair hiçbir bilgiye ulaşılamamasından üzüntü duyduğunu söyledi.


Üst soldan sağa: Maha Sarhan, Süleyman Abu Gibni, Abdul Rahman Abu Nawah, Sami Al Bazci, Ahmed Al Qishavi
Alt soldan sağa: Selman Abu Taha, Nahiz Al Kefarneh, Muhammed Salhab, Alaaddin Hamada

Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosu Ahmet Demirer, Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Dik’le görüşmesinde; Türkiye’de kaybolan Filistinlilerin Türkiye emniyeti tarafından gözaltına alınmadığı ve bulunmaları için her türlü çabanın gösterildiğini söylemişti.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de Türkiye makamlarına kayıp Filistinlilerin bulunması için azami çaba gösterme çağrısı yapmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye’de 1 ayda 9 Filistinli ortadan kayboldu Sonraki Haber >>

Yeni viral video, Timsah yiyen timsah

Yeni viral video, Timsah yiyen timsah

AKP'li vatandaş: Biz birçok şeyi inkar ediyorduk meğer doğruymuş

AKP'li vatandaş: Biz birçok şeyi inkar ediyorduk meğer doğruymuş

Pandora Papers nedir?

Pandora Papers nedir?

Son fidan basın emekçileri ve Hrant Dink adına dikildi

Son fidan basın emekçileri ve Hrant Dink adına dikildi

AKP'li isim Erdoğan'ı desteklemek isterken ters köşe oldu

AKP'li isim Erdoğan'ı desteklemek isterken ters köşe oldu

Elektrikli otomobil şarj istasyonu

Elektrikli otomobil şarj istasyonu

Bayraktaroğlu: Bürokraside işlerini iyi yapan Cemaat'in ne kadar parlak çocuğu varsa hepsi gitti

Bayraktaroğlu: Bürokraside işlerini iyi yapan Cemaat'in ne kadar parlak çocuğu varsa hepsi gitti

Melek Çetinkaya: Polis provokatörlük yapıyor, Allah gelsin hakkınızdan!

Melek Çetinkaya: Polis provokatörlük yapıyor, Allah gelsin hakkınızdan!

TV5, Erdoğan'ın konuşmasını yarıda kesti: Cumhurbaşkanı olarak konuşursa devam ederiz...

TV5, Erdoğan'ın konuşmasını yarıda kesti: Cumhurbaşkanı olarak konuşursa devam ederiz...

"Afgan ordusunun çöküşü hepimize sürpriz oldu"
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:29:07